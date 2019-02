La Xunta se desmarca de Casado y rechaza cambios en la ley del aborto

Xunta y PPdeG se mostraron este viernes contrarios a reformar la ley del aborto en vigor, tal y como planteó el pasado jueves el líder de los populares a nivel estatal, Pablo Casado. Así, la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, el actual marco legislativo de plazos sobre el aborto, aprobado en 2010, al entender que es "adecuado" y rechazó establecer un vínculo entre la legislación actual del aborto y la baja natalidad.

López Abella respondió así, durante una visita a Ourense, al ser preguntada por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, que dijo desconocer, y que, en una entrevista, se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González. "Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos", aseguró Casado.

La secretaria autonómica de Igualdade apuntó que la legislación española sobre el aborto está "reconocida a nivel internacional", al igual que ocurre con la “Ley integral contra la violencia de género", que "se va a modificar para mejorar y fue un acuerdo del pacto de estado".

Otros “grandes problemas"

Por su parte, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, aseguró "España tiene grandes problemas" como para "abrir nuevos frentes" como la reforma de ley del aborto, una modificación que requiere "un gran consenso social y político" difícil de aunar en un contexto de "división parlamentaria máxima". El número dos del PPdeG consideró que las pensiones y el aborto "son temas distintos" aunque señaló que "el planteamiento sobre el aborto" no le corresponde al PPdeG sino a la dirección estatal. "Somos un partido de ámbito estatal y le corresponde a la dirección nacional", indicó.

Al respecto, aseguró que este es un tema sobre el que debe se debe llegar a "acuerdos y buscar posturas de consenso" y ha defendido que la dirección nacional "tendrá que escuchar a todo el partido y buscar una postura que represente a todos". "A mí me gustaría que sobre el aborto hubiese un gran acuerdo y, para eso, lo que hace falta no es discutir a través de los medios sino sentarse encima de la mesa y buscar una postura de consenso", ha manifestado para asegurar que este acuerdo no se buscó cuando el PSOE puso en marcha la legislación actual.

Tras ello, indicó que el aborto es "un tema muy sensible". "Es un tema muy sensible y creo en la responsabilidad de las mujeres, que son mayores de edad y muy responsables, y, tomen la decisión que tomen, es una decisión que respeto profundamente", apuntó el dirigente popular. Además, consideró que "polemizar" sobre este asunto es "crear un debate frívolo" al que no le gustaría contribuir. "Respeto la libertad de las mujeres a decidir y esa libertad tiene que estar recogida en la legislación vigente", subrayó.

Los socialistas gallegos consideran que el líder del PP "perdió el norte"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre el aborto y consideró que el dirigente popular "está perdiendo el norte político" con sus planteamientos de "regreso al pasado". El jefe de filas de los socialistas gallegos se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las declaraciones en las que Casado se mostró partidario de derogar la actual normativa de plazos y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González.

Para Gonzalo Caballero el "regreso al pasado" constituye una "irresponsabilidad absoluta" que solo se puede entender por el "miedo" a perder electores hacia Vox. No obstante, auguró que "esta falta de respeto a las mujeres" y "estos discursos propios de otro tiempo" implicarán "una mayor caída electoral" del PP.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostró "ofendida e insultada" por las declaraciones de Casado y le recordó que las mujeres "no somos incubadoras de cotizantes a la Seguridad Social". La dirigente nacionalista, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su presencia en un acto en Vigo, pidió al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pida a Casado que retire sus palabras, las cuales calificó de ofensivas para la dignidad de todas las mujeres. La dirigente nacionalista le contestó al presidente de los populares españoles que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que el problema demográfico "no es responsabilidad de las mujeres".