Lalín prevé a chegada duns 60.000 visitantes á "capital mundial do cocido"

O alcalde de Lalín, Rafael Cuíña convidou aos galegos a que acudan o vindeiro domingo, 24 de febreiro, á "capital mundial do cocido" para celebrar unha nova edición deste evento gastronómico considerado de interese turístico nacional, nunha cita na que se prevén uns 60.000 visitantes.



Na mañá deste sábado, Cuíña, acompañado polo concelleiro de Turismo, Francisco Vilariño, presentou en Santiago de Compostela a 51ª edición da Feira do Cocido.



A unha semana do "día grande" --o domingo 24 de febreiro--, esperan que "miles de visitantes" se acheguen á capital do Deza para degustar o cocido.

Na Praza de Abastos, o rexedor lalinés convidou aos cidadáns composteláns que se atopaban facendo a compra a que degustasen unha tapa do cocido, e animoulles a ir durante estes días a Lalín.

En declaracións aos medios de comunicación, Cuíña explicou que este ano cambiaron a forma de difusión da festa, con visitas ás prazas de abastos de varias localidades galegas, así como con percorridos polo norte de Portugal e polo Bierzo.

Neste sentido, comentou que traballan na "internacionalización" da festa, e asegurou que "é un modelo que está a gustar", xa que "as tapas duran pouco enriba da mesa".

Cuíña agradeceu aos galegos que han ir a Lalín a comer o cocido durante toda a temporada e convidoulles a asistir o domingo 24, o día grande, a pasar o día. "Esperamos miles de visitantes na capital mundial do cocido", incidiu