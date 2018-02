Masiva mobilización e "tractorada" para gritar non á mina de Touro

A oposición social cidadá á mina ao descuberto de cobre que a empresa Cobre San Rafael S.L. prevé impulsar nunhas 689 hectáreas desta localidade e a veciña de O Pino escenificouse este domingo nunha masiva mobilización e "tractorada" que percorreu Touro para denunciar que o proxecto terá un impacto "sobre a saúde preocupante, económico e medioambiental negativo e social e cultural alarmante".

Máis de 2.500 veciños, segundo os organizadores, secundaron así unha protesta convocada polas plataformas Mina Touro-O Pino NON e en Defensa da Ría de Arousa, que percorreu as rúas de Touro durante a mañá, coa presenza de "case un centenar de tractores" e representantes políticos de En Marea e BNG, ademais de 70 asociacións e colectivos.

A protesta, iniciada ás 12,00, deixou imaxes de disfraces de esqueletos con enormes caveiras simulando a morte e con guadañas coa frase "Mina de Touro"; a de nenos levando falsos cadaleitos coas palabras "R.I.P Ou Touro" e "R.I.P O Pino", e decenas de tractores que denunciaban nos seus carteis que "o rural non morre, mátano", entre cánticos constantes de "Mina non".

Con esta primeira gran mobilización cidadá en contra do proxecto que impulsa Cobre San Rafael S.L. da man da corporación internacional Atalaya Mining, os colectivos veciñais alertaron de "graves consecuencias ambientais e socioeconómicas" e denunciaron a "inacción dos gobernos locais e da Xunta de Galicia".

Desde a Plataforma apúntase ademais a un "armazón empresarial de dubidoso prestixio", detrás da iniciativa de reactivación da mina de cobre que xa existiu até hai 30 anos na zona, e con "un proxecto cheo de carencias e deficiencias inasumibles".

"Perigo con consecuencias irreversibles"

Nesta liña, cualifican o proxecto de "perigo con consecuencias irreversibles para o medioambiente e os tecidos económicos de Touro e O Pino", así como para os bancos marisqueiros da ría de Arousa, na que desemboca o río Ulla, que atravesa a zona.

Por este motivo, sosteñen que porá en risco a substitución xeracional e o futuro da agricultura e a gandaría, do Camiño de Santiago como exemplo de natureza e descanso, ou da ría de Arousa xeradora de riqueza produtiva.

Críticas políticas

O colectivo tamén cargou contra os gobernos locais de Touro e O Pino, por non convidar á empresa Ambiotec, que realizou informes sobre o proxecto, a que explique ás veciños "carencias, deficiencias ou incompatibilidades".

A Plataforma lembra que, en cambio, tanto Ignacio Codesido como Manuel Taboada --alcaldes de Touro e O Pino polo PP-- formaron parte da "mesa informativa convocada para que a empresa Cobre San Rafael presentase o proxecto nos municipios e que non contentou a ninguén".

As críticas tamén se dirixiron á Xunta de Galicia. A Plataforma solicitou reunións cos representantes autonómicos para coñecer o proxecto previsto, pero denuncian que no último encontro que se celebrou, o titular de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, delegou a súa presenza en Ovidio Rodeiro, delegado territorial.

Unha reunión na que, ademais, aseguran que a voz de "Isidoro Martínez, xefe territorial, diluíase coa de Cobre San Rafael, escusando certas deficiencias no proxecto e minimizando riscos como os de depósitos de estériles ou a presenza de tóxicos".

Próximas accións

Tras o "éxito" da mobilización deste domingo, a plataforma anunciou que continuarán coas protestas. Isabel García explicou que esta semana está previsto que se debata nas sesións plenarias do Grove, A Estrada e Arzúa, unhas iniciativas que reclaman a paralización do proxecto.

Ademais, continuarán con iniciativas informativas nos municipios da zona sobre as consecuencias da mina de Cobre, para contrarrestar a información da empresa, que "fala de que se crearán 400 empregos pero non explica nada máis".

E advertiu que a deste domingo "non será a última mobilización" "ata que a Xunta de Galicia decida dar carpetazo ao proxecto", avanzando que haberá "unha gran protesta en Santiago".

Manifesto conxunto

No manifesto conxunto das distintas entidades que apoian as protestas denunciouse que a mina non abarcará só as 689 hectáreas iniciais, senón que ten como pretensión ampliarse até 122`7 quilómetros cadrados, apoderándose de case 500 hectáreas de terreos agrícolas e forestais --341 hectáreas de masa forestal e 150 hectáreas de cultivos e vexetación natural-- durante 15 anos.

Un espazo no que tería "actividade as 24 horas do día durante os 365 días do ano e voaduras diarias realizadas con entre 9 e 16 toneladas de explosivos cada unha".

Alertan de danos de saúde

Así mesmo, ambas plataformas poén a énfase no uso previsto de "compostos químicos perigosos para as persoas e o medio ambiente", que se utilizarían para separar o cobre das rocas, entre os que mencionan, como "o máis grave", "o isopropil etil tiocarbamato".

Trátase, indican, dun produto "irritante, alerxénico e nocivo para as persoas", "sospeitoso", segundo apuntan, "de causar cancro, nocivo para os organismos acuáticos e con efectos a longo prazo". A isto engadiríase a contaminación atmosférica, que podería abarcar un radio de até 50 quilómetros.

Os colectivos opostos á mina tamén advirten da creación de 2 depósitos de residuos estériles e 4 vertedoiros, que ocuparán un espazo de "case 300 hectáreas", "300 veces o Estadio Santiago Bernabéu", e dunha "enorme balsa de lodos" entre Arinteiro e Vieiro de "até 50 millóns de metros cúbicos de residuos estériles de mina", con "risco para a vida das persoas residentes nas poboacións próximas en caso de rotura".

Paralelamente, alertan de posibles danos ao marisqueo na ría de Arousa, pola desembocadura do río Ulla, co "desvío do leito dos regatos Pucheiros e Burgo que verten as súas augas a afluentes do Ulla".

Como conclusión, o manifesto reclamou á Xunta e ás Consellerías implicadas a emisión de informes negativos ao proxecto e unha completa restauración dos terreos da antiga explotación mineira.