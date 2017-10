Miles de personas protestan por la gestión de la Xunta con los incendios

Miles de personas se han concentrado esta tarde en diversos municipios de Galicia para protestar por la gestión de la Xunta ante la oleada de incendios forestales que asolan la comunidad y que se han cobrado la vida de cuatro personas.



En la capital gallega, varios millares de personas se han manifestado en contra de la política forestal de la Xunta en una manifestación en la que han participado representantes políticos de todos los partidos de la oposición.



Dirigentes como el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, el líder de En Marea, Luís Villares, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, y los nacionalistas Rubén Cela y Goretti Sanmartín han recorrido una de las principales calles del centro de la ciudad y de la zona vieja para finalizar en la plaza de la Quintana.



Los cánticos de la protesta en Compostela han estado dirigidos a la "incompetencia" de la Xunta y han subrayado que "un gobierno que improvisa es un terrorista".



En numerosas ocasiones han pedido la dimisión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y han incidido en reclamar un nuevo modelo de gestión de los montes porque tener un "rural abandonado es un incendio asegurado".



Durante el recorrido, los manifestantes han portado pancartas contra la Xunta y también contra la empresa pastera Ence, que tiene una factoría en la ría de Pontevedra.



En Vigo, unas 3.000 personas se han concentrado y han coreado cánticos en los que han pedido la dimisión de Alberto Núñez Feijóo, han clamado contra "los recortes del PP" y han mostrado su solidaridad con Asturias y Portugal, al igual que Galicia azotadas por los incendios.



Han participado en esta concentración la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la diputada en el Congreso de En Marea Alexandra Fernández y el secretario general de CCOO en Galicia, Ramón Sarmiento, entre otros.



Ana Pontón ha justificado su presencia en que se siente "indignada, como miles de gallegos, al ver cómo arde el monte", y ha considerado que llegó el momento de "reclamar responsabilidades y un cambio de rumbo" en las políticas contra los incendios forestales.



En Ourense, más de un millar de personas han participado en una concentración en la que el comité de defensa del monte galego ha leído, ante la delegación territorial de la Xunta, un manifiesto en el que alertaban sobre las consecuencias económicas y sociales que tendrán los incendios de este fin de semana.



También exigieron un "nuevo plan de gestión para el monte" y más medios técnicos y humanos para hacer frente a posibles situaciones de este tipo.



Durante esta manifestación se han visto pancartas en las que se podía leer "nuestro corazón arde contigo" o "no hay perdón".



También ha habido concentraciones en otras ciudades de Galicia y en los municipios pontevedreses de Cangas do Morrazo, Cambados y Lalín, en las localidades ourensanas de O Carballiño, Ribadavia y O Barco de Valdeorras; en As Pontes, Rianxo, Ribeira, Carballo y Betanzos, en la provincia de A Coruña, y en Monforte de Lemos, en la provincia lucense, entre otros.



Fuera de Galicia, en ciudades como Madrid y Barcelona también se han realizado sendas convocatorias.