Normalidad en a A Coruña tras reducir basura de San Juan a 134 toneladas

La ciudad de A Coruña ha vuelto esta tarde a la normalidad tras la limpieza total de las zonas donde anoche 150.000 personas disfrutaron de la fiesta de San Juan, que dejó 133,9 toneladas de residuos, 56,1 menos que hace un año.



A las 16.30 horas de hoy todas las playas de A Coruña han quedado abiertas al público -tras la apertura matinal de los arenales de Oza, San Amaro y Lapas- una vez finalizó la actividad de los servicios de limpieza en Riazor y el Orzán.



Fuentes municipales explican que se han recogido 133,9 toneladas de residuos en las playas, una cantidad inferior a las 190 de hace un año, lo que muestra un mejor comportamiento de los asistentes.



Aclaran que una parte importante de la basura se ha recogido de los contenedores habilitados, lo que "ha reducido de forma más que notoria la cantidad de basura en los arenales y ha permitido adelantar su limpieza", informan las mismas fuentes.



Entre la basura se han separado 13,2 toneladas de vidrio, de las que 2,9 han salido de las playas, frente a las tres toneladas recogidas el año pasado.



La primera teniente de alcalde de la ciudad y concejala de Medio Ambiente, María García, ha explicado que la noche de San Juan ha sido "espectacular" en cuanto al tratamiento de residuos



"Queremos dar la enhorabuena a toda la ciudad. Todos han estado pasándolo bien y cuidando con todas sus fuerzas y ganas lo que es de todos. Vemos que el trabajo intenso durante meses dio sus frutos", ha relatado ante los medios de comunicación.



García ha comentado que ha habido "una mejoría absolutamente espectacular en lo que es el tratamiento de los residuos", con algunos arenales "impecables" por la mañana", y ha detallado que se han registrado 88 incidencias por parte de los servicios sanitarios y de emergencias, que trasladaron a quince personas al hospital, con un notable descenso respecto a las 136 del año pasado.



Entre todas las eventualidades sobresale la evacuación de un joven, que se lanzó al mar a las 6.30 horas, cuando estaba prohibido el baño, y fue evacuado en estado de embriaguez.



El éxito del dispositivo de San Juan se debe, según María García, a la buena planificación del mismo y a que el comportamiento del mar fue excelente, pues la marea viva no cubrió la totalidad de la playa del Orzán, lo que permitió evitar la evacuación total que estaba preparada por si hubiera sido necesaria.



Los visitantes se acercaron al paseo marítimo con la subida de la marea y pudieron continuar la fiesta en la arena incluso con la pleamar de las 4.59 horas, aunque el desalojo empezó a las 6.30 para el acceso de los servicios de limpieza, que trabajaron cerca de diez horas.



En total acudieron 150.000 personas a las celebraciones, con 100.000 en las playas, con una "situación tranquila y controlada", y otras 50.000 en el "San Juan de siempre" en los barrios.



Fue necesaria la ampliación de los marcos de la Playa Viva, unas zonas en las playas de Riazor y Matadero reservadas para evitar residuos, y las áreas amanecieron "impecables", por lo que el año que viene el deseo del Gobierno local es "conquistar el Orzán".



La edil reconoce que "todavía quedan cosas por hacer" y aunque los datos son "buenísimos", espera continuar la actual senda hacia el "residuo cero".



Junto con la retirada de basura, el colectivo artístico Basurama ha escrito en la playa de Riazor, con residuos de la noche, el mensaje "Amar o mar (Amar el mar)", eliminado con la apertura de los arenales.



Mónica Gutiérrez, portavoz de Basurama, ha relatado que la idea es trasladar el mensaje de que están "a favor de la fiesta, pero también de que la gente reflexione sobre una noche en que un consumo exacerbado supone generación de residuos muy grande que puede acabar en el mar".



Durante la noche, la Guardia Civil ha detectado en Galicia a 99 conductores que han dado positivo en pruebas de consumo de alcohol o drogas.



En total, los agentes han realizado 3.227 pruebas de alcohol en la comunidad, con 73 positivos tramitados por vía administrativa y otros nueve por vía penal, además de otros cuatro asuntos penales por negativa a realizar el control y diecisiete positivos por consumo de drogas.



Precisamente a la salida de A Coruña interceptaron a un conductor que duplicaba la tasa de alcohol cuando viajaba con su mujer, que prefirió no hacerse cargo del vehículo porque había bebido más que su marido, y su hija de cuatro años; por lo que la familia fue trasladada a su domicilio por la Guardia Civil.



También en la coruñesa avenida de Alfonso Molina, un joven de veinticuatro años tuvo su vehículo inmovilizado durante dos horas por triplicar su tasa de alcoholemia y, tras dos horas de siesta, todavía no pudo reanudar la marcha.



El único accidente con heridos vinculado a las pruebas de alcoholemia se ha producido en Tui (Pontevedra), donde el conductor quedó a disposición judicial con síntomas de haber ingerido alcohol; mientras que una mujer de 53 años en Ourense, con el permiso de conducción retirado, se negó a realizar las pruebas.



En el global de Galicia se registraron 250 incidencias, con quemaduras de distintos tipos, además de las hogueras descontroladas que han obligado a actuar a los servicios de extinción de incendios, y peleas, en las que han trabajado las fuerzas de seguridad.

