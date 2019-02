El "rockambolesco" desahucio de la viuda del editor de Los Suaves

"No te vas a creer lo que me acaba de pasar", se disculpa Marcos Couceiro Espasandín por no haber podido responder a la llamada a la hora convenida para hablar del desahucio que amenaza a su madre, Isabel, viuda de José Antonio Couceiro, editor discográfico de bandas míticas de Galicia como Los Suaves o Luar na Lubre. Su sello Edigal y después Clave Records también era fundamental para grupos como Barón Rojo, Lancetot, Motores, Rock Dam, Crazy Cabuxa y muchos otros. "Me acaban de llamar del fondo Anticipa, una filial de Blackstone para hacernos un favor ofreciendo 10.000 euros para que mi madre se vaya de su casa. Es increíble, en todo caso tendría que hacerlo el Banco Santander, que es el que la ha inscrito en el Registro de la Propiedad el 15 de diciembre, y no nos recibe para intentar llegar a un acuerdo que permita parar la orden judicial de desahucio prevista para el día 28 de este mes".

La historia es "rockcambolesca", aunque la viuda de un hombre que contribuyó a agrandar la escena musical no esté para juegos de palabras porque a los 70 años puede quedarse sin "el proyecto de una vida", una casa de piedra en Teo que rehabilitó con su marido. "No se entiende porque el pasado día 15 el Banco Santander nos devolvió 63.000 euros que habíamos abonado de la hipoteca en cumplimiento de una sentencia judicial, pero no nos recibe para abonar otros 20.000 que faltarían para saldar la deuda y evitar el desahucio de mi madre. Debe ser el primer caso en el que un banco no quiere cobrar", explica Marcos que confía en reconducir la situación.

Concurso de acreedores

En el año 2010 la empresa en la que José Antonio Couceiro era administrador se vio obligada a presentar concurso de acreedores y cerrar. En ese momento existían créditos con el Banco Pastor y el Banco Popular que estaban avalados personalmente y la entidad inició el proceso de embargo. Sobre la casa también pesaba una hipoteca con el Banco Pastor de la que estaban pendientes de pago unos 60.000 euros. "Inicialmente se continuaron pagando las cuotas, pero al ver que la entidad no tenía voluntad de acuerdo nuestra abogada recomendó dejar de pagar porque se iban a quedar sin casa y sin el dinero. Después de ocho años en los que nos defendimos lo mejor que pudimos y el banco cometió errores de bulto, la situación es que hay pendiente de pago unos 80.000 euros, incluyendo intereses, costas... Y el banco ha decidido devolvernos 63.000 por orden judicial en vez de negociar para cobrar todo como estamos dispuestos a hacer".

Las absorciones de Banco Pastor por el Popular y después por el Santander tras ser intervenido por las autoridades europeas al borde de la quiebra ha dificultado la interlocución con la entidad bancaria. Marcos Couceiro no baja los brazos. Ya ha conseguido el compromiso de los cinco grupos políticos y de gente de la música y de la cultura, amigos de sus padres, para entregar durante la mañana del jueves un escrito al defensor del cliente en el que se pide paralizar el desahucio y negociar una solución.

Entrega de firmas en la sede del banco en Santiago

Marcos Couceiro reconoce que estuvieron a punto de tirar la toalla y entregar la casa en la que vive su madre, de 70 años, jubilada y sin otra vivienda. El trance de abandonar el hogar que levantó durante 20 años con su marido en Teo, si el Banco Santander no frena la orden del juzgado, aparece marcado en rojo en el calendario el día 28, ya que Isabel Espasandín no puede acogerse a la moratoria prevista en la ley que aplaza los desahucios hasta mayo de 2020 porque en la relación de ingresos se estima que deben ser tenidos en cuenta los brutos en vez de los netos, por lo que excede en unos cientos de euros el límite de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) .

Pero ha decido pelear hasta el final porque la casa era "el tesoro" de su padre, fallecido hace dos años a causa de un tumor cerebral. Marcos Couceiro ha arrancado el compromiso, a título individual, de los cinco grupos parlamentarios gallegos para acudir a partir de las nueve y media de la mañana de este jueves a las dos oficinas del Banco Santander en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela para entregar una carta al departamento de atención al cliente y al defensor del cliente de la entidad. En el escrito se solicita "la paralización del proceso de lanzamiento previsto para el próximo día 28 de febrero y se inicie cuanto antes un proceso de negociación que permita llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes". La intención es que se produzcan largas colas en las oficinas que ayuden a visibilizar la situación. Al acto de protesta también se van a sumar músicos, gente de la cultura y amigos, "que me demuestra que mi padre era una persona muy querida", apunta Marcos. "Quiero convencerme de que lo vamos a conseguir porque se trata de justicia. No estamos pidiendo que nos regalen nada".