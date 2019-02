Vecinos del ourensano que rayaba coches en Vigo: "Estamos hartos de ‘El Palillero"

"Esto no es ninguna novedad. Llevamos uno seis años lidiando con el vandalismo de este señor. A mí ya me estropeó los dos coches que tengo", afirma Mari Luz, vecina del barrio vigués de A Doblada. Ella es una de las múltiples afectadas por los actos vandálicos del octogenario ourensano que raya los vehículos estacionados en la zona e introduce palillos en las cerraduras. Esta misma semana la Policía Local ya ha identificado al hombre por sexta vez, la última, el pasado jueves por la tarde, cuando fue sorprendido por los agentes en la calle Ruiseñor.

"Dicen que estamos atemorizados, pero no es cierto. Estamos hartos", admite Manuel, propietario de un bar en la calle Xílgaro, una de las más frecuentadas por el hombre popularmente conocido en el barrio como 'El Palillero'. "El año pasado marcó el récord, fueron más de 1.000 coches. Este último mes destrozó 120. No para", añade. Conocido por la mayoría de residentes en A Doblada y O Calvario, es un hombre "sin familia y desatendido" y que actúa "con mucha malicia". "Te lo encuentras por la calle y se hace el despistado. Cuando piensa que nadie lo ve es cuando actúa, pero se asegura antes de que no haya nadie cerca", explica Enrique, uno de los afectados por sus destrozos. En su caso, lleva varios años encontrándose el coche rayado: "No sé con qué lo hace, pero la última vez me marcó toda la parte del maletero".

Habituados a los desperfectos en la chapa de los vehículos, sus vecinos cuentan que el anciano ha ido actualizando su técnica para cometer actos vandálicos. "Lo de los palillos es más reciente y ya no le basta con meterlos en la cerradura de los coches, ahora también lo hace en los portales", advierte Mari Luz. El hijo de Enrique fue otras de los perjudicados por 'El Palillero' de A Doblada en los últimos meses, estropeando el cierre automático de su vehículo. "Llegó al coche y vio que no se abría. Tenía un palillo partido dentro de la cerradura. Tuvimos que sacarlo con una navaja", indica.

La historia de 'El Palillero' ha conseguido ocupar minutos en televisión, como en "El programa de Ana Rosa". Una reportera del matinal de Telecinco encontró el pasado jueves al octogenario recorriendo el barrio tras haber actuado de nuevo. Él mismo reconoció ante las cámaras que no recordaba por qué realizaba rayazos en los vehículos de sus vecinos, asegurando que se encuentra mal por un problema de nervios que le apareció "después de una operación de varices".

Los residentes en A Doblada y O Calvario tampoco comprenden qué razones le mueven para molestar de esta manera a sus vecinos. "Dice que lo hace porque está mal, pero ya lo intentaron internar una vez y no lo consiguieron porque está perfectamente", afirma Mari Luz.

En las últimas semanas varios afectados que se cruzaron con el anciano por el barrio ya le llamaron la atención. "El domingo lo 'engancharon' unos cuantos vecinos en una calle cercana, pero al final es un hombre muy mayor. Ya no sabes qué decirle y por mucho que lo pienses no encuentras una solución para que deje de ir destrozando los coches", reconoce Manuel.