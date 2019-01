La Xunta propondrá a Sanidad una convocatoria "extraordinaria" de plazas MIR en Atención Primaria

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su Gobierno propondrá una convocatoria "extraordinaria" de plazas MIR en Atención Primaria en la reunión anunciada esta semana por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y a la que acudirán en los próximos días representantes de las autonomías para abordar la problemática del déficit de profesionales.

Así lo ha avanzado Feijóo este miércoles, durante su comparecencia en la comisión de investigación de los recortes en sanidad en el Parlamento gallego. En este sentido, ha insistido en que es "erróneo pensar que la responsabilidad" del ámbito sanitario es "únicamente" de las autonomías, "como si el traspaso de competencias liberase automáticamente" al Estado.

Además, el presidente de la Xunta ha defendido el sistema gallego como "el mejor" de España, en referencia a datos del propio Ministerio que ha expuesto, si bien considera que es "mejorable". No obstante, ha apelado a que las críticas sean "constructivas" y no "destructivas" y basadas en "mentiras", como son, a su modo de ver, las de la oposición (En Marea, PSdeG y BNG).

Precisamente, se ha referido a estos grupos para denunciar su "falta de respeto" al Legislativo autonómico al no acudir a esta comisión. "Me parece triste y avergonzante que eso ocurra", ha esgrimido, para contraponerlo a que su comparecencia en el Pazo de Hórreo se debe no solo a su "deber", sino también a su "voluntad".