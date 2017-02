Adam Levine, cantante de Maroon 5, recibe su estrella en el Paseo de la Fama

Adam Levine, líder y cantante del grupo Maroon 5, desveló hoy su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.



"Esto es una locura. No voy a pretender que esto no es la cosa más `cool` y que está sucediendo", dijo Levine, quien se presentó al acto en la famosa avenida Hollywood Boulevard vestido con traje gris oscuro, camisa negra y gafas de sol.



"Este es uno de los días más increíbles y especiales de mi vida, y nunca lo olvidaré", señaló Levine, quien dio las gracias a todas las personas que, de una u otra manera, lo han apoyado a lo largo de su trayectoria.



Entre los oradores invitados a la ceremonia estaba Sammy Hagar, vocalista de la banda de rock Van Halen, quien destacó del homenajeado que, además de ser un artista con múltiples talentos, es una persona muy dedicada a su familia.



"He mirado la lista de personas que podrían estar hoy aquí recibiendo una estrella y, en lo que se refiere a mi lista, Adam está arriba del todo. Felicidades, colega", dijo Hagar.



Por su parte, el músico Blake Shelton, compañero del cantante de Maroon 5 en el programa televisivo "The Voice", subrayó que nunca ha tenido un amigo "tan honesto y leal" como Levine.



La banda de pop-rock Maroon 5 debutó en 2002 con el disco "Songs About Jane" y su último trabajo hasta la fecha es el álbum "V", editado en 2014.



En solitario, Levine ha participado como actor en películas como "Begin Again" (2013) y se ha desempeñado como juez e instructor en el programa televisivo de talento musical "The Voice".