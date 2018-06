La indirecta de Aitana a Cepeda que revoluciona las redes

Si hace varias semanas las redes sociales se revolucionaron cuando Aitana dejó de seguir a Vicente, su pareja hasta el momento, y ya especularon que la cantante podría haber empezado una relación con su compañero de la academia Luis Cepeda, ahora tras el concierto en Las Palmas de Gran Canaria las sospechas empiezan a ser cada vez más evidentes.

Aitana era la encargada de presentar a Cepeda antes de que entrara el cantante al escenario para su canción conjunta, No Puedo Vivir Sin Ti.

Y estas han sido estas palabras de la cantante, que han hecho saltar las alarmas sobre una incipiente pero cada vez más afianzada relación conocida en las redes como Aiteda.

"Me hace mucha ilusión presentar a la persona que voy a presentar ahora. Esto no se planea y las cosas no se planean, así que no sabes cómo van a seguir ni qué va a pasar en la vida. Tras esta reflexión me gustaría que saliera Luis", anunciaba antes de que su compañero de concurso con el que mantiene una relación de lo más especial.

Lo cierto es que desde que los concursantes se hicieron amigos en la academia han sido tendencia día sí y día también en las redes sociales. Los cantantes han generado tantos apoyos como críticas, y a pesar de que su relación estuvo muy expuesta al inicio a través de las cámaras del 24 horas, ahora tanto Aitana como Cepeda prefieren guardar silencio sobre su relación, dejando con la intriga a sus miles de seguidores.