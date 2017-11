Lydia Lozano desvela que un famoso cantante intentó abusar de ella

Ya han sido varias actrices españolas las que han denunciado públicamente que sufrieron acoso o intento de abuso por parte de productores o personas de poder.

Una serie de testimonios a los que se ha sumado el de Lydia Lozano. La periodista ha querido desvelar el momento tan tenso que vivió cuando se disponía a entrevistar a un famoso cantante.

Kiko Hernández fue el primero en poner al público sobre la pista de que una colaboradora de Sálvame que había sido objeto de acoso. Lydia salió al pasó para contar su historia: "Me lo encontré encima, levantarme era difícil, entonces reaccioné, levanté la rodilla y salí escopetada".

Estos hechos sucedieron en la habitación de un hotel donde Lydia había quedado con este cantante para hacerle una entrevista. Tras la sesión de fotos, el entrevistado pidió que se quedasen solos en la habitación él y la periodista; cuando salió el fotografo de Lydia, el cantante echó el pestillo. Empezaron a hablar y él, súbitamente, se abalanzó sobre Lozano. La colaboradora de Sálvame supo reaccionar y salió corriendo mientras gritaba el nombre de su fotógrafo.

Una experiencia traumática para ella que le ha sido imposible olvidar pues este cantante, según Lydia, ha visitado el plató de Sálvame.

TERELU CAMPOS Y MILA, VÍCTIMAS TAMBIÉN DEL ACOSO

Desgraciadamente, Lydia no ha sido la única que ha tenido que lidiar con una situación de este estilo. Mila Ximénez ha confesado que sufrió acoso por parte de un productor muy importante en nuestro país, y la propia Terelu Campos afirmó que recibió una oferta de trabajo a cambio de sexo.

La experiencia la vivió al lado de su hermana Carmen, algo que agradeció porque no hubiese soportado estar a solas con ese hombre. "Gracias a Dios no me reuní a solas con esa persona, sino que estaba con Carmen. Las dos estábamos sentadas en un sofá y él empezaba a decir cosas raras, como quererse sentar en medio de las dos. Yo intentaba mirar a mi hermana para decirle que no estaba muy bien de la cabeza", explicó Terelu en Sálvame.