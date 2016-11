Olé Olé vuelve con Vicky Larraz y Marta Sánchez: "Nunca hubo competencia"

Olé Olé, grupo fundamental de la música española de los años 80, se reactiva con "Sin control", un álbum de duetos a cargo de gran parte de su formación original, incluida Vicky Larraz, quien canta un tema junto a su histórica sucesora, Marta Sánchez, con la que, asegura, "nunca hubo competencia".



Fue ella quien convenció a la intérprete de "Soy yo" de participar en el disco. "Nos tomamos un café y nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Le dije que esto era un homenaje a los éxitos de Olé Olé y que ella lo era también", comenta la cantante en una charla con Efe, en ausencia de Emilio Estecha y al lado de otros dos compañeros, los hermanos Marcelo y Gustavo Montesano.



"Nosotros la invitamos muchas veces pero no nos hizo caso", apunta este, quien celebra el "superlogro" -"milagro" llega a decir- de que hayan cantado juntas quienes "tanto le han dado a la música de España, aunque haya sido en una sola canción", sobre todo tras escuchar sus dos voces perfectamente ensambladas, no buscando "a ver quién canta mejor".



A este respecto, afirma Larraz que nunca ha habido rivalidad entre ambas. "Hacía falta que charláramos de muchas cosas, por ejemplo, de que nos habían pegado una competencia y de que tanto se había hablado de eso, que llega un momento en el que te crees", cuenta. De su encuentro salieron ambas "muy bien" y grabaron "Búscala", la escogida por Marta Sánchez.



Fue el fallecimiento en 2013 de Juan Tarodo, fundador de la banda, lo que los volvió a reunir para grabar en su honor un tema inédito, "Por ser tú". "Eso nos dejó un sabor de boca muy bueno a todos", explica Larraz, y ganas de recordar los éxitos del grupo "con otro ángulo", bajo la producción de Alejandro de Pinedo.



La nueva perspectiva a lo que consideran "temas muy vigentes que se siguen pinchando", como "Voy a mil" o "No controles", lo aportó una nómina de invitados que huye "del cliché" de los años 80, una época en la que Olé Olé se alineaba estilísticamente más del lado de grupos como Mecano, frente a los más apegados a La Movida.



"Sentíamos esa divergencia, pero era más de cara afuera. Nos veíamos en los locales de ensayo y todos acabábamos el día en Rockola. No había una separación en esencia, solo de estilos. Había un gran respeto hacia el trabajo de los demás y no existía competencia", recuerdan.



Para "Sin control", buscando "más que un nombre, quién lo podía hacer mejor", le entregaron a Falete el bolero "Caminaremos", a Santiago Segura "Dame", al grupo Münik "Voy a mil", a Modestia Aparte "Bailando sin salir de casa" y a Paloma San Basilio "No mueras posibilidad" (de "Al descubierto" (1992), su último álbum, ya con Sonia Santana como vocalista, que también colabora en el disco).



Sorprende la participación de Yurena, quien se encarga de "Sola". "Es una canción muy especial, un tanto naif, y necesitábamos a una persona a la que te creyeras cantándola", argumentan sobre la elección de la intérprete de "No cambié".



Consciente de que habrá gente a quien le guste más la versión original de "Soldados del amor" con Marta Sánchez, Larraz dice haber hecho suyas las canciones que nacieron con la voz de su sucesora. "Yo me lo he pasado bomba cantándola", insiste.



En su opinión, de este modo "se cierra el círculo" que abrió con su salida del grupo para hacer la música que la "influía como solista" frente a "un estilo muy concreto" que había en Olé Olé, además de "gente con mucha personalidad", añade Gustavo Montesano, en referencia a sí mismo y al exteclista Luis Carlos Esteban.



Sobre el intento de este de relanzar la banda hace 9 años y la negativa de Larraz a participar del mismo entonces, la intérprete da su propia versión: "Luis quería producir el disco y soy partidaria de que, como siempre pasó, el grupo tuviera un productor de fuera, que no fuera parte del grupo y que equilibrase las disensiones".