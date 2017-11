Sia publica una fotografía suya desnuda en Twitter

Luciendo trasero, la artista ha publicado esta fotografía en su perfil de Twitter para evitar que un paparazzi vendiese estas imágenes. La propia Sia ha sido la encargada de anunciarlo así en su perfil social: "Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas!" ("Aparentemente, alguien estaba intentando vender fotos mías desnudas a mis fans. Guarda el dinero, aquí están gratis. ¡Todos los días son Navidad!").