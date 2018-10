Fin de semana repleto de eventos culturales en toda Galicia

VIERNES

Concierto

Maren Ladson, clase y estilo en A Coruña

Resulta bastante increíble que alguien grabe un primer disco con apenas 19 años y presente este nivel de imaginación compositva, profundidad en las letras y capacidad de interptetación. Pero es que casi nada en la vida de Marem Ladson resulta muy normal. Su precoz talento, su seguridad sobre el escenario, la madurez con la que controla cada aspecto de su carrera sorprenden inmediatamente.

Sede Afundación de A crouña, a las 20,30 horas. Entrada: a partir de 11 euros.

Concierto

Retro Soul en Santiago con el grupo The Tibbs

Este año se celebra la octava edición del festival de música negra en Galicia, Outono Codax. Los encargados de inaugurar esta edición son The Tibbs, procedentes de Amsterdam, considerada una de las mejores bandas de retro soul de toda Europa y que cuenta con la increíble voz de Elsa Bekman.

Sala Capitol de Santiago de Compostela, a las 20,30 horas.



Concierto

La muerte del arte en “Crimen y telón”

Eladio y los seres queridos presentan en Valdeorras su nuevo trabajo “Historias de caza”. El quinto álbum de la banda y segundo desde que se autoeditan llega con mucha personalidad y mostrando todo lo que se puede hacer con tesón y creatividad, sin mucho presupuesto pero con tiempo. Después de cientos de conciertos por toda España la banda ya tiene claro dónde quiere llegar y qué quiere contar y es eso precisamente de lo que vienen a hablar, de “Historias de caza”, con una puesta en escena que sorprende con actuaciones directas, llenas de sonoridad y fieles a su inconfundible estilo.

Sala baranda de O Barco de Valdeorras, a las 23,30 horas.



Teatro

“Dúas donas que bailan”, en Narón

La sabiduría de Benet i Jornet, gran maestro de la dramaturgia contemporánea, aparece de manera espléndida en “Dúas donas que bailan”. El autor comparte el drama, los sueños y los fracasos de sus complejos personajes en un viaje intenso de dos mujeres que utilizan la ironía y dureza para intentar defenderse de los implacables embates de la sociedad.

Pazo da Cultura de Narón, a las 20,30 horas.

SÁBADO

Concierto

Ara Malikian, virtuoso en A Coruña

La increíble gira del violín trae a Ara Malikian de nuevo a Galicia. Interpreta música clásica y popular, con influencias de culturas musicales como la europea y la del Medio Oriente. El virtuoso Ara Malikian, de origen libanés, vive desde hace muchos años en Madrid. su último disco, en 2016, ha sido un gran éxito de ventas.

Coliseum de A Coruña, a las 21,00 horas.



Concierto

La transgresión de Javiera Mena

Mar Acreativa propone una aproximación al talento y la obra de tres artistas a través de una cata de vinos diseñada a medida para cada una La cata de vinos, dirigida por la experta Cristina V Miranda, comenzará a las 20,30 h, mientras que el concierto tendrá lugar a las 22,00 h. Desde su primera publicación Esquemas juveniles en 2006, Javiera Mena irrumpió en la escena llamando la atención de los oyentes ávidos de nuevas propuestas musicales. Revolucionaria y transgresora en el sonido y en ofrecer una nueva estética, la cantante, no deja de evolucionar dentro de la música actual.

Sede Afundación de A Coruña, a las 20,30 horas.



Concierto

El grupo Sidonie llega con su gira a Vigo

Sidonie es una banda española que lleva veinte años interpretando su música por todo el mundo. Hace unos meses que terminaron la gira de El Peor Grupo del Mundo y ahora vuelven a celebrar sus veinte años tocando .

Sala Rouge de Vigo. a las 22,30 horas.

Espectáculo

Tributo a la historia del grupo Mecano

Espectáculo creado por músicos, cantantes y bailarines de los musicales de Nacho Cano nos transportan a un trayecto en metro, donde las paradas se convierten en canciones del grupo Mecano. El formato combina música en directo, danza e interpretación .

Teatro Afundación de Vigo, a partir de las 20,30 horas.

DOMINGO

Humor

“Lo de hablar 2”, con Ángel Martín

“Lo de hablar 2” es el nuevo monólogo del cómico Ángel Martín, que regresa a los escenarios tras tres años sin actuar. En principio no habrá proyecciones, ni canciones ni invitados. Sólo estará él con el micro. Así que no venden la moto de que este espectáculo va a revolucionar el mundo de la comedia porque no lo hará. Ángel Martín va a sorprender.

Sede Afundación de Pontevedra, a las 18,00 horas.

Teatro

“Carapuchiña Vermella”, en Vigo

Plácido, un escritor de cuentos, es el encargado de narrar la historia de Carapuchiña Vermella con su vieja máquina de escribir, una historia en la que las lecciones sobre la vida y la confianza en los demás tprovocan situaciones divertidas, pero también didácticas, con una gran puesta en escena. EducaTeatro Produccións son los encargados de llevar a cabo este espectáculo en el que la música, la palabra y la diversión son la base de este espectáculo. Anteriormente recorrieron Galicia con el espectáculo Os tres porquiños .

Teatro afundación de Vigo, a las 17,00 horas. Entrada: 10 euros.

Concierto

Carlos Nuñez llega a Mondoñedo

Carlos Núñez presenta su nueva gira “Lugares máxicos”, un periplo que lo llevará a actuar junto a su banda por rincones llenos de encanto por la geografía gallega. A lo largo de estos años, Carlos Núñez ha vendido más de 1.000.000 discos en el mundo, ha obtenido un Premio Ondas, dos candidaturas en solitario a los Grammy latinos y galardones en todo el mundo.

Catedral de Mondoñedo, a las 20,00 horas.Entrada: desde 20 euros.





Teatro

“Estás ahí”, humor y sustos en Cambados

El apartamento es pequeño e incómodo, reina el caos, las cajas de mudanza abarrotan el lugar, hay problemas con la calefacción y con los vecinos del piso de abajo. Pero esto no es nada comparado con lo que encuentran: la vivienda cuenta con la presencia de un hombre invisible.

Auditorio da Xuventude de Cambados, a las 19,00 horas.