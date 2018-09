La Moderna: la moda es diferencia

¿Cómo y por qué decidísteis crear la Moderna?

En primer lugar por las ganas de emprender y tener algo propio, un negocio que nos permitiera apostar por nuestro gusto por la moda y crecer. Como indicamos, nuestro gusto por la moda y las marcas que tenemos a día de hoy representadas en la tienda, de las que ya éramos usuarios, fueron factores importantes también a la hora de tomar la decisión. Nuestra referencia siempre fue A Reixa-Matrioska, su concepto de tienda y su forma de negocio.

Empezasteis sólo con ropa, pero habéis ido ampliando vuestro catálogo con libros, revistas... ¿Cuál es vuestra filosofía como tienda?

Empezamos con ropa y libros desde un primer momento, lo teníamos claro desde que pensamos en abrir. Estamos siempre abiertos a introducir nuevas marcas y otras iniciativas, por ejemplo, desde que inauguramos, tuvimos varios eventos de música, picoteo, descuentos... que permiten a nuestros clientes interactuar en nuestra tienda y no simplemente ver y comprar ropa. Queremos ser una tienda de referencia en A Coruña, tenemos marcas clásicas y otras más novedosas para gente que quiera vestir diferente, con ropa de calidad y salirse así de las modas que parecen que nos inculcan por todos los lados.

¿Qué tiene que tener una prenda para que decidáis incluirla en vuestro catálogo?

Desde un primer momento hemos metido marcas que ya conocíamos, no sólo por catálogo, sino como usuarios. Conocíamos su estilo y calidad. Para poder meter marcas nuevas, tienen que encajar en nuestro estilo de tienda, ser prendas especiales, que nos gusten y sean de calidad.

Trabajáis prendas que recuerdan a un estilo de vida concreto. ¿Tenéis un perfil de cliente definido?

En nuestro escaso año de vida, por mencionar una marca con la que trabajamos, Fred Perry, parece que tiene un cliente muy definido, pero por nuestra experiencia encaja en diferentes rangos de edades, tenemos desde el más joven que quiere su primer polo o hasta su abuelo que quiere uno nuevo porque lo conoce de su juventud. Sí que tenemos prendas más especiales, más definidas a un tipo de cliente, pero otras no, por lo que recibimos clientes de todo tipo y edades.

El estilo de vuestras prendas, con cierto aire ‘indie’, suele ir asociado también a una forma de entender el mundo, la música, el cine... ¿Lo percibís de esta forma?

Aquí podemos contestar casi con la respuesta de la anterior pregunta. Sí que nuestro estilo de ropa y marcas encajan con un estilo de vida, tenemos clientes usuarios de marcas con las que trabajamos que vienen ya a tiro fijo y saben lo que quieren porque les encaja con su estilo. Esa fue siempre nuestra idea al abrir La Moderna. Pero como indicamos con anterioridad, tenemos gente que nos compra sin encajar en ese “estereotipo” por decirlo de algún modo.

La moda alternativa mira muy de reojo a tendencias pasadas. ¿Es tan cíclica como creemos?

Sí, la moda es cíclica. Pero tampoco se trata de ser esclavo de las tendencias, sino que se trata de tener un poco de personalidad, coger esas tendencias y adaptarlas un poco a nuestro estilo propio.

¿Hay alguna tendencia que no esperabais volver a ver y ha vuelto?

Sí, pensamos que todo, en su mayor o menor medida, vuelve. Por ejemplo, hay tendencias a día de hoy que son muy marcadas de los años 80 y/o 90 y las podemos volver a ver en la calle. También hay marcas que habían estado muy de moda en esa época, que “desaparecieron” un poco del mapa, pero ahora volvieron a resurgir. Aunque nosotros no seguimos estrictamente las tendencias, para que una marca esté en nuestra tienda debe responder en calidad.

¿Cuál es para vosotros la clave de una persona estilosa?

Para nosotros, ante todo, hay que tener personalidad. Debe saber adaptar la moda y las tendencias a sí misma y no ser una más. A una persona estilosa, si una tendencia no le gusta, por muy de moda que esté, no tiene porque seguirla.

Vuestra principal herramienta de comunicación han sido las redes sociales. ¿Cómo os habéis abierto paso entre tanta competencia?

Aún no tenemos un año de vida, lo hacemos en octubre, por lo tanto estamos empezando y aprendiendo. Desde un primer momento tuvimos claro que las redes sociales eran fundamentales, publicamos todos los días para darnos a conocer. Estamos contentos con la acogida, tenemos bastantes seguidores, hay gente que viene a la tienda buscando la prenda que publicamos, nos escriben preguntando por nuestros envíos porque tenemos ropa que no encuentran en cualquier lugar. Tuvimos que empezar a realizarlos por la alta demanda y ahora en cuanto podamos haremos tienda online.