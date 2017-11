Las “sonatas”, en versión ilustrada

El poeta y escritor Luis Alberto de Cuenca ha prologado y dirigido la primera edición ilustrada de “Sonatas”, de Ramón del Valle Inclán, una muestra “de literatura plena y profundamente decadente” de las letras hispanas a la que ha dado vida el dibujante Víctor López-Rúa.

Así describe en el prólogo De Cuenca esta recopilación de cuatro sonatas que fueron escritas por el escritor gallego entre 1902 y 1905, textos que narran fragmentos de la vida del extravagante Marqués de Bradomín, una “especie de Don Juan feo, católico y sentimental”, como le describen desde la editorial Reino de Cordelia, encargada de la edición.

En palabras del poeta recogidas por la editorial, este libro es la “mejor y acaso la única” muestra de literatura “plena y profundamente decadente de las letras hispanas”. Cada una de las sonatas se centran en una estación -primavera, verano, otoño e invierno- haciendo referencia a las edades del protagonista, “un ser preocupado por la estética y en constante perturbación por la “pulsión sexual”, añade la editorial. “Al preparar esta edición de `Sonatas` -ha explicado De Cuenca- he tenido a la vista las primeras ediciones, pero he seguido al pie de la letra el texto que ofrecen las últimas ediciones aparecidas en vida de Valle (...) No he querido incluir notas a pie de página”.