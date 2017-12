Chus Puras inicia el viaje para correr su primer Dakar

Apenas resta una semana para que los participantes en la edición número 40 del Rally Dakar enciendan los motores de sus vehículos y se lancen a una aventura por Sudamérica de más de 4.500 kilómetros cronometrados.

En la línea de salida, como uno de los equipos debutantes, el piloto cántabro Chus Puras. Patrocinado por Coren y La Región Internacional, el siete veces campeón de España de rallys afronta un reto exigente y motivante al mismo tiempo.

En moto, lejos de lo que hasta ahora ha sido su hábitat natural, las cuatro ruedas, Puras se ha preparado a conciencia para disputar el que es el raid más duro del mundo.

Antes de iniciar el viaje hasta Lima (Perú) para iniciar la prueba el próximo día 6 de enero, el piloto cántabro, que competirá con el dorsal 83 en la espalda destaca que este proyecto "es el fruto de un año completo de trabajo y de muchas horas de esfuerzo, de sacrificio y de entrenamientos durísimos, para llegar a este rally en las mejores condiciones. Creo que llego bien preparado porque, junto a Joan Fernández y a todo el equipo de XRaids, hemos completado una gran planificación. Eso sí, soy consciente de que voy a sufrir mucho, pero también sé que voy a disfrutar una de las mejores experiencias de mi vida" para añadir que su objetivo es "descubrir este desafío tan extremo, llegar a Córdoba y terminar mi primera participación en el Dakar".

Puras, que será el piloto más veterano entre los pilotos de motocicletas en la línea de salida de esta edición de la prueba señala que "he dejado los títulos mundiales y de España en rallys aparcados, para empezar de cero. Llevo 7 años montando en moto y cada día me apasiona más, ya que me está dando muchas satisfacciones" y concluye dando las "gracias a mi familia, en primer lugar, a mis amigos moteros y a todas las personas y entidades que han apostado por este proyecto, en especial a mis patrocinadores: Año Jubilar Lebaniego, Cantur; Dentalias, Coren; Autogomas, Ayuntamiento de Santoña, La Región, Michelín, Zona Paddock y Grupo Teiba. Gracias a todos, por permitirme afrontar este reto personal y deportivo tan increíble".