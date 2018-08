Cómo conducir con remolque

Ante el aumento en las necesidades de transportar todo tipo de objetos para la práctica de deportes de moda, o la necesidad de querer llevar con nosotros todo aquello que consideramos necesario para nuestras vacaciones, es necesario recordar algunas de las normas vigentes relativas al transporte.

Así para el uso de un remolque ligero, no se necesitan permisos especiales, solo el permiso B, para llevar un remolque de MMA superior a 750 kg con un vehículo de hasta 3.500 kg, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kg, necesitaremos el permiso B con la autorización B-96, y para remolcar una MMA de hasta 3.500 kg, siempre que el vehículo tractor no exceda esa misma MMA, tendremos que disponer del permiso de la clase B+E. No hay que olvidar que la conducción con remolque implica diferencias a la hora de manejar el vehículo, así como el conocimiento y la adaptación a una normativa de tráfico con nuevos límites de velocidad y otros factores condicionantes, como la distancia de seguridad o la presión de los neumáticos, entre otros.

Para transportar quads y motos, antes de subir el vehículo al remolque es necesario comprobar que el remolque está correctamente fijado. Es recomendable subirlo utilizando la primera velocidad y, una vez cargado, asegurarse de que esté bien centrado para no descompensar el peso y que la rueda delantera llegue hasta los topes. Finalmente hay que fijar el vehículo con cinchas, tensándolas y pasándolas por la horquilla, chasis, el basculante, la llanta delantera o las defensas.