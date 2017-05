El Rally de Ourense está a punto

El salón noble del Liceo fue el escenario elegido por la Escudería Ourense para presentar la edición número 50 del Rally.

Un emotivo y sentido evento en el que además se rindió un sincero homenaje a varios de los ganadores de la prueba en su ya asentada trayectoria.

Antes de eso, turno para la presentación de la prueba.

Un acto, conducido por Terio Carrera, en el que estuvieron presentes diversas personalidades políticas de la ciudad.

El primero en intervenir fue el presidente de Escudería Ourense, Antonio Fernández que destacó "el estatus de la prueba a nivel nacional" y su firme deseo de poder "contar con otras 50 ediciones del rally más".

En su discurso, el presidente mostró su agradecimiento "al esfuerzo de unos cuantos miembros de la Escudería, que se convierten en un equipo de más de 500 personas durante la prueba" para concluir hablando del retorno del rally "que ha demostrado generar ingresos a la ciudad".

José Vicente Medina, representante de la Real Federación Española de Automovilismo puso en valor el "poder de innovación y la capacidad para maximizar la inversión que se hace cada año en el Rally por parte de la Escudería".

El excopiloto valenciano incidió en el aspecto deportivo, afirmando rotundo que "el Rally de Ourense es el mejor del campeonato y sirve de referencia para el resto de pruebas".

La Secretaria Xeral para o Deporte, Marta Míguez, comenzó su intervención destacando el calado de la prueba en la ciudad y la historia, siempre relacionada con Estanislao Reverter y el Rally. "O Rally ten moita historia pero tamén ten futuro", afirmó Míguez que terminó su intervención apelando "a igualdade da muller no deporte".

El vicepresidente de la Deputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández, puso énfasis en la persona de Estanislao Reverter, un hombre "polo que hoxe estamos aquí. Un home irrepetible. Cada xuño, os ourensáns agardan polo rally, unha proba que ten retorno económico".

Y concluyó pidiendo "a implicación de todos os ourensáns para dar valor a este rally".

Cerró el acto, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

En una corta intervención, no dudo en afirmar que "hai eventos que están por riba das institucións, e un é o Rally de Ourense. Por eso, temos que procurar a implicación das institucións, non so públicas, senón tamén privadas de toda Galicia, porque este é o Rally da nosa autonomía".

El recorrido del rally, al descubierto

Tras muchas idas, venidas y rumores, finalmente se desveló el recorrido completo de la edición número 50 del Rally de Ourense.

Al final, 213 kilómetros cronometrados divididos en dos días de rally y diez tramos.

Por primera vez desde 2010, el tramo espectáculo de la Cidade do Transporte se tomará un respiro y en su lugar estarán instaladas las asistencias de la prueba.

La actividad deportiva comenzará el viernes a las 18.00 horas en el Xardín do Posío, emplazamiento en el que estará instalado el parque de salida, reagrupamiento y también la llegada.

De ahí, los participantes en esta edición se desplazarán hasta A Peroxa para disputar el primero de los dos tramos a doble pasada, de la jornada del viernes (19.05 y 22.10 horas). El recorrido de este tramo sufre modificaciones en la zona inicial y en una zona intermedia.

A continuación, el tramo más cercano a la ciudad, con la disputa de la especial de Toén, en su variante con final en el entorno de Castrelo do Miño (20.10 y 23.15 horas).

El segundo día, el sábado 10, seis especiales en dos bucles de tres para completar el recorrido.

Iniciará la competición del sábado, la especial de Esgos (10.30 y 15.05), con un trazado exacto al del año pasado, con inicio en Triós.

Le seguirá el emblema de la prueba, Cañón do Sil, con sus 32 kilómetros (11.25 y 16.00 horas).

El último de los tramos es otro viejo conocido de los aficionados, Melias (12.35 y 17.10 horas), que también sufre cambios en su parte inicial, mezclando la salida en el centro de la localidad con una variante nueva.

El primero de los participantes de la prueba llegará al Jardín a las 18.15 horas, estando prevista la entrega de premios a partir de las 19.00 horas.

El Rally de Ourense descuenta ya horas para una edición especial, la ciudad ya calienta motores. Un año más.