Iván Corral, erre que erre

La inhabilitación de Iván Corral, pendiente de la resolución de su recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, parece haber alterado la aparente calma en la que vive la Federación Gallega de Automovilismo (FGA).

Inmerso en un proceso electoral que le llevará a someterse a la voluntad de todos los integrantes del motor gallego a los cuales representa desde hace más de 30 años, el presidente en funciones de la FGA publicó en la mañana de ayer en su página web un comunicado (en la sección derradeiros comunicados) en el que insiste en su versión sobre los hechos que presumiblemente le llevarán a ser suspendido durante dos años para ocupar cualquier cargo en la organización deportiva de la Real Federación Española de Automovilismo.

Estos hechos se refieren a la supuesta emisión de un permiso de participación a un piloto sancionado por dopaje en el pasado Eco Rallye Villa de Llanes y que el presidente de la FGA denunció a través de una "acción de nulidad frente a los permisos de participación", algo que según informa la Rfeda no es cierto, puesto que no existe ese documento.

Corral, por su parte, afirma en el texto que "me reitero en lo dicho ante el Tribunal Administrativo del Deporte puesto que en ningún momento he faltado a la verdad" en relación a la documentación que presentó en su defensa.

Estas declaraciones van en línea opuesta con lo publicado en el expediente disciplinario 4/2017 de la Rfeda, que asegura que "se ha acreditado que la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA) no expidió ningún permiso de participación para el señor M., y este mismo ha manifestado que no tenía tal permiso ya que su actuación fue de promoción del vehículo BMW, y que no tuvo ninguna participación oficial en la carrera; todo ello corroborado por la resolución de la Agencia Española Antidopaje (Aepsad), como constan en el expediente".

La obstinación de Iván Corral en negar los hechos, considerados por la Rfeda de "falta grave" y que según la propia federación nacional considera "demostrado que no es cierto que tal supuesto permiso" fuese expedido por la FAPA, le hacen insistir en su comunicado que esta sanción, pendiente de resolución y que recibió el pasado 18 de mayo la denegación de suspensión cautelar, no le impediría ejercer sus cargos al frente del automovilismo gallego, algo que en ningún momento se puso en duda en la información publicada por La Región el día 1 de junio.

El argumento esgrimido por Corral para aferrarse al cargo en el caso de que la resolución le inhabilite es la falta de competencias a nivel regional de la Federación Española de Automovilismo, obviando los graves perjuicios a nivel de imagen institucional y capacidad de defensa de los intereses de los deportistas gallegos que supondría que un presidente de una Federación autonómica no pudiese participar de ninguna de las decisiones que se tomasen a nivel nacional al ser excluido de la Asamblea General de la Rfeda y de la Comisión Delegada.