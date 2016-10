Muiños: "Queremos quitarnos la espina del Nacional"

Antón Muiños, campeón de España de Autocross en 2015 y recientemente proclamado subcampeón en la temporada 2016 llega al circuito Choqueiro en segunda posición del certamen gallego, en una bonita lucha con Joaquín Chamorro.

Después de una jornada de pruebas en la que se dedicó a rodar el motor de su Semog, el piloto de carral destacó sobre la nueva modalidad que "todos los cambios son buenos. Esto de que aparezca el rallycross en Galicia es todo un orgullo y seguro que avanza con fuerza. Somos de los primeros que hace un circuito de este tipo en España y pienso que es para estar muy contentos".

Tras la conclusión del nacional, Muiños llega al Choqueiro con "muchas ganas de quitarnos la espina de lo sucedido en el Campeonato de España en el que no pudimos revalidar el título. Enfrente tenemos a un rival durísimo que lleva muchos años corriendo y que será durísimo".

Un año, que en el caso de su Semog, está marcado por los problemas mecánicos. Muiños le resta importancia. "Muchas veces cuando corres para una fábrica tienes que arriesgar y probar cosas nuevas. Unas veces son unos trapecios, otras escapes o motores. Este año fue de hacer muchas apuestas, algunas de ellas erróneas, pero creo que tenemos una buena puesta a punto y una evolución probada y sin estrenar del coche del año que viene".

En un campeonato que se decidirá por pequeños detalles, el joven piloto saca la calculadora. "En mi caso parto con varios hándicaps. No pude ir a una prueba, en otra me quedé clavado en la salida, tuve dos roturas...la verdad es que no tuve una temporada en la que pudiese correr como nos gusta. La parte buena es que gané tres veces en Arteixo, fue algo alucinante. Sé que estamos unos diez puntos por detrás descontando un resultado y estará todo muy abierto".

Y para dirimir el campeón, un circuito nuevo para todos. "En los test que hicimos hoy vimos que el asfalto come mucho neumático y se llega a la zona de tierra con poca goma y se puede pinchar muy fácil. La clave va a estar en las mangas clasificatorias. El que haga la 'pole' tendrá muchas posibilidades de llevarse la carrera y además tenemos la duda de la salida, no sabemos cual será el lugar idóneo para iniciar la carrera. Será un reto", zanja.