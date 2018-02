El Rally do Cocido, de promoción en Santiago

El Rali do Cocido sigue descontando días para su puesta en escena. Metidos de lleno en los últimos preparativos, la Escudería Lalín Deza sigue apostando por la promoción de su prueba, que por primera vez en su historia formará parte del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto.



En la mañana de hoy, la organización del centro de Galicia ha realizado un acto promocional en el Centro Comercial ‘El Corte Inglés’ de Santiago de Compostela. Además de un buen número de aficionados y prensa, el acto ha contado con la presencia de varios protagonistas y autoridades.



Los pilotos Iván Ares, Iago Caamaño e Iván Raña, el presidente de la Escudería Lalín Deza, Antonio Rodríguez o el alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, además de varios directivos del centro, han sido los encargados de responder a las preguntas de los allí asistentes.



Aprovechando la ocasión, el alcalde del Ayuntamiento de Lalín, Rafael Cuíña, ha hecho público que todas las fuerzas políticas del Concello del Deza han aprobado los presupuestos para este ejercicio, entre los que se encuentra la correspondiente partida destinada al Rali do Cocido.



Esta misma semana, concretamente el viernes, se llevará a cabo la presentación oficial del Rali do Cocido, en el salón de actos del Concello. Allí, además de las autoridades pertinentes y miembros de la Escudería organizadora, también tendremos el placer de contar con varios deportistas.



Desde la Esc. Lalín Deza queremos agradecer públicamente a ‘El Corte Inglés’ de Santiago de Compostela haber cedido tan amablemente sus instalaciones para la realización de este evento, así como a los invitados y aficionados que nos han acompañado a lo largo de todo el día.



También agradecer a Iago Caamaño, piloto de la Escudería, que haya traído hasta el Centro Comercial la unidad del Ford Fiesta R5 que pilota habitualmente y que ha estado expuesta en las instalaciones del centro. Allí, los aficionados y curiosos han podido conocer más de cerca los entresijos de un coche de estas características.