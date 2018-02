Vallejo: "Hice lo que pude, pero la 208 no estará en el Rally de Ourense"

En la tarde del miércoles, los organizadores de la nueva Copa Peugeot 208 Ibérica publicaron todos los detalles del nuevo formato promocional que recorrerá los tramos de seis pruebas en España y Portugal.



Una primera edición, con un sistema de competición muy semejante al que se disputa en otros países europeos, con interesantes premios económicos y que en un primer momento iba a contar con el Rally de Ourense entre los elegidos. Los cambios en las fechas de celebración de la edición número 51 de la prueba, que pasó del primer fin de semana al segundo del mes de junio, han hecho imposible que los participantes de la competición francesa estén en la ciudad.



El piloto de Escudería Ourense, Sergio Vallejo, encargado además de las relaciones con pilotos, equipos y organizadores de la monomarca que se disputará con los Peugeot 208 R2, explica el motivo de la ausencia en tierras ourensanas: "Cuando en Peugeot se pusieron en contacto conmigo para iniciar este proyecto, les hice un listado de pruebas interesantes y evidentemente el Rally de Ourense estaba dentro. Es más, era una de las candidatas a ser parte del calendario en esta primera edición".



Sin embargo, con el cambio de fecha del 2 al 9 de junio, el Rally de Ourense pasa a coincidir con el Vidreiro en Portugal, lo que haría entrar en conflicto la participación de los pilotos lusos con sus programas en el nacional, algo que Vallejo considera "imposible. Desde un primer momento dijimos que eso no sucedería. Sé que la Escudería Ourense barajó también el fin de semana del 15 y 16 pero la Federación ha organizado una Feria del Motor y no se podrán calendar pruebas. Hice lo que pude, pero la Copa Peugeot 208 R2 no estará este año en el Rally de Ourense".



Una monomarca que arrancará en el Rally de Portugal (Wrc), en la que disputarán la primera jornada. Le seguirá Ferrol, que entra por Ourense, el Rally Princesa de Asturias, el Rally de Cataluña (también solo en la primera jornada del Mundial) y por último el Rali Casinos do Algarve, ya en el mes de noviembre.

En cuanto a los inscritos y a falta de tres meses para el inicio, se confía en la participación de no menos de 15 equipos.