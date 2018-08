"We Share" de Volkswagen

Volkswagen lanza su servicio de car sharing bajo el nombre de "We Share" que entrará en funcionamiento en la ciudad de Berlín en el segundo trimestre del próximo año, ampliándose a partir de 2020 a otras ciudades alemanas, europeas y norteamericanas.

Jürgen Stackmann, responsable de Ventas del Comité Ejecutivo de la marca Volkswagen: “Queremos motivar a los usuarios jóvenes y urbanos para que se pasen a la movilidad eléctrica. Los habitantes de Berlín serán los primeros en disfrutar de la electrizante experiencia de nuestra oferta de car sharing “We Share”.

La primera flota de vehículos se desplegará en la capital alemana y constará de 1.500 e-Golf, a los que le seguirán 500 e-up! Según Jürgen Stackmann, "estamos democratizando la movilidad eléctrica. A partir de 2020, "We Share" apoyará la introducción al mercado de la nueva generación de nuestros nuevos y completamente eléctricos modelos I.D., contribuyendo así de forma significativa a la ofensiva de movilidad eléctrica de la marca Volkswagen".

"We Share" es lo que se conoce como car sharing flotante, garantizando en todo momento la disponibilidad espontánea de vehículos eléctricos para los clientes. En una fase posterior "We Share" añadirá vehículos más pequeños a su flota de coches eléctricos, como soluciones de micro movilidad urbana.

"We Share" es el primer servicio del nuevo ecosistema denominado "Volkswagen We" dirigido a no propietarios de vehículos Volkswagen.