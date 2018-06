Gonzo: "Era portero, el gordo del equipo"

Gonzo es un figura preguntando al ataque con retranca afilada. 'Caiga quien caiga' e incomodando hasta en 'El intermedio' de la política para que los que negocian el cotarro noten la marca de 'El método Gonzo'. Fernando González lleva más de una década formulando esas cuestiones que inquietan al personal con una mueca de escepticismo que le hace parecer que va varias jugadas por delante.

El periodismo tuvo suerte de que pronto se diese cuenta de que lo suyo no era el fútbol aunque la culpa de su carrera profesional es de la pelota. Jugó desde los seis a los quince años en el Independiente de As Travesas, de Vigo. "Yo era el portero, el gordo del equipo". "Hay que tener una etapa para ser gordo y yo elegí la primera de la vida", añade cuando el silencio al otro lado de la línea del Teléfono Rojo le indica la sorpresa del chófer de anécdotas –que le gustaría ser de Putin durante el Mundial de Rusia, o al menos del "Putin Morris" interpretando el papel– porque Gonzo luce en pantalla como una espiga sin llegar a desnutrido. Sabia elección.

Nunca soñó con jugar un Mundial. "A mí se me quitó el sueño la primera vez que fui a entrenar y comprobé que había que correr mucho. Por eso me hice portero". Pero sí se veía delante de un micro contando partidos. "En el autobús íbamos Carlos Macía, que está en los deportes de la TVG, y yo narrando partidos y la gente flipaba. En las fiestas del cole hacíamos el gilipollas con las narraciones completamente improvisadas y todos se descojonaban". Su primer curro como periodista fue en 1993 en un programa de deportes en Radio Noroeste cuando estaba cursando COU porque habían escuchado las narraciones del autobús. "Ahí fue cuando me dije: 'Esto es lo que me tira".

Al terminar periodismo su primer trabajo remunerado lo consiguió en Radio Nacional cubriendo la actividad deportiva de Santiago. "Narraba al Compostela como si estuviese disputando la final de la Champions. Incluso me llegaron a dar un toque para que me cortase porque eran partidos de Segunda división".

Permaneció un año hasta que decidió cambiar de campo. "Me di cuenta de que no valía porque me interesaba el fútbol pero no los entresijos. Los fichajes y esas cosas no me motivaban y les dije que quería hacer política, tocar los..." Los futboleros se quedaron sin un narrador de nervio, la sociedad ha ganado un virtuoso tocapelotas al que no le importa desempeñar un papel fundamental en el periodismo político sin llegar a la grosería, arriesgando lo imprescindible para no recibir tarjeta roja. Reconoce que ahora mismo "es más fácil preguntar a un político que a un futbolista. Lo de las frases hechas no es casualidad". A Gonzo le apasiona el Mundial. "Es la primera vez que lo puedo seguir por teléfono y me enchufo a los partidos incluso cuando voy en un taxi".

Igualdad

La faena es que sólo ha podido ver cuatro partidos enteros porque hasta el jueves de la semana que viene la toca con El Gran Wyoming con un ojo en Rusia y otro en la cámara. "Me encanta este Mundial, me mola el rollo del VAR y me encanta ver a Japón ganando un partido, a México tumbando a Alemania, a Irán amargándole la existencia a España... El fútbol africano y el asiático han crecido mucho y eso está muy bien. En el Mundial siempre aparecen dos o tres equipos que te hacen creer que a veces hay igualdad de oportunidades".

Gonzo tampoco ve a un claro favorito para levantar el título. "Pero si no gana España o Portugal, me gustaría que lo hiciesen Croacia o Bélgica por fútbol, como también que México haga un buen papel". Bélgica arrolló a Túnez, los mexicanos le ganaron a Corea del Sur y Alemania no se impuso a Suecia hasta el descuento. Es un Mundial a lo Gonzo, como el periodismo de Hunter S. Thompson.