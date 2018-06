Hallfredsson: "Cada día estamos haciendo historia para nuestro país"

La carrera de Emil Hallfredsson ejemplifica la itinerancia del futbolista islandés, obligado a partir al extranjero para encontrar el profesionalismo. Él creció en las Ligas de Inglaterra, Suecia y Noruega antes de adquirir reconocimiento y estabilidad en Italia. Juega en Udine.



Birkir Már Saevarsson, del Valur islandés, es la excepción en el grupo de 23 futbolistas que, ajenos a la escasa tradición del fútbol vikingo en grandes citas, están dispuestos a "sorprender al mundo" en el Mundial de Rusia 2018.



Tras el empate (1-1) ante la escuadra argentina en su primer compromiso en el Grupo D, Emil Hallfredsson valora en una entrevista las opciones del cuadro nórdico de superar la fase inicial.



"Sabemos que para cualquier equipo es difícil jugar contra nosotros y queremos seguir adelante", subrayó.



Primer partido de la selección islandesa en un Mundial y primer punto. ¿El empate les sirve para demostrar que no están en Rusia de paso?



La verdad es que estamos muy contentos por haber conseguido este resultado ante un equipo que es realmente bueno, como el argentino. Hemos preparado este torneo realmente bien en las últimas semanas y hemos empezado bien. Somos un equipo compacto, no concedemos demasiadas ocasiones y eso es fundamental para poder sumar ante equipos con mayor tradición.



¿Qué tiene esta selección para ser capaz de medirse de igual a igual con equipos con más historia en el mundo del fútbol?



Otras selecciones tienen grandes jugadores, pero nosotros tenemos una defensa compacta y sólida. Además, sabemos que en cada partido podemos llegar a disponer de tres, cuatro o cinco ocasiones para marcar, como ocurrió ante Argentina. Quizás llegamos al final del partido un poco cansados, porque jugar de este modo implica gastar mucha energía, pero nuestro plan consiste en reducir los espacios. Eso nos ha dado el primer punto.



¿La parada de Hannes Halldórsson a Leo Messi es un indicativo de que este equipo no tiene complejos?



Tenemos que felicitar al portero por esa parada. Nos ha permitido sumar un punto que es fantástico. Ahora es momento de pensar en recuperarnos bien para el próximo partido ante Nigeria.



¿Considera que el empate ante Argentina les abre la puerta de la siguiente ronda?



Estar o no en la siguiente fase dependerá de los resultados que obtengamos en la fase de grupos, así que queremos conseguir otros buenos resultados ante Nigeria y Croacia. Sabemos que para cualquier equipo es difícil jugar contra nosotros. Queremos seguir adelante.



¿Hasta qué punto les está ayudando la experiencia de la pasada Eurocopa?



La Eurocopa nos hizo más fuertes como equipo. Tenemos más experiencia y la experiencia nos da confianza para medirnos con cualquier rival.



El libro de historia del fútbol islandés estaba en blanco hasta que llegaron ustedes desafiando la lógica.

Creo que cada día estamos haciendo historia para nuestro país. Esa es la principal razón por la que queremos continuar así los próximos partidos.