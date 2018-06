Rubiales y la destitución de Lopetegui, en diez frases

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha anunciado la destitución del seleccionador español Julen Lopetegui, con diez frases en las que ha explicado la decisión y el desarrollo de los acontecimientos, y ha hecho además un llamamiento de apoyo a la selección en el momento actual.



1 - La decisión: "Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir".



2 - El apoyo de la junta: "No voy a decir que ésta es la mejor de las soluciones, pero yo he llegado a la presidencia de la RFEF con una forma de actuar. Y no voy a traicionarme a mí mismo. Con responsabilidad y el apoyo total de toda la junta directiva y he hablado con todo el que tenía que hablar antes de tomar esta decisión".



3 - Los valores: "Lo que desde luego no podemos hacer en la RFEF es no cumplir con nuestros propios valores. Y eso es responsabilidad de la actual junta directiva y de todos los que formamos parte de la Federación. Es una situación difícil, muy dolorosa, porque nos habría gustado terminar lo más posible con Julen aquí, pero no hemos sido nosotros los que hemos determinado la forma de actuar. Se ha actuado de una manera que nos obliga a actuar. No hemos podido mirar para otro lado".



4 - Lopetegui: "Siempre he dicho que el mejor para llevar la selección es Lopetegui. Su trabajo ha sido impecable. Admiro mucho a Julen y le respeto mucho. Me parece un entrenador `top` y eso obviamente hace más difícil tomar la decisión, pero desde luego en la RFEF ganar es muy importante, tener a los mejores, pero por encima de eso está cómo se hacen las cosas. Ahora es un momento que puede parecer que hay una tremenda debilidad, pero con el tiempo nos haremos fuertes. Estoy seguro".



5 - Los jugadores: "Tengo una relación con ellos muy cercana. Desde luego es la situación más compleja que me podía encontrar. He hablado con ellos y puedo garantizar que los futbolistas van a hacer todo lo que esté a su alcance para llevar a la selección lo más lejos posible. Yo les he dado mis explicaciones y entiendo que lo han comprendido. Ellos están muy concentrados. Lo que sí me han transmitido es un compromiso máximo. ¿(Si estaban) de acuerdo? Todos estamos afectados sin lugar a dudas. Hay que pensar siempre en lo mejor para la entidad, la Federación y la selección".



6 - Reacción al anuncio oficial del Real Madrid: "Me enteré cinco minutos antes, hubo dos llamadas y sí lo que pedí es que no se hiciera nada, que me cogía un avión y volvía de Moscú (...). Después intenté hablar, no fue posible, ya se estaba hablando con los jugadores y se estaban dando pasos que había pedido que no se dieran".



7 - Real Madrid: "Yo creo que el Real Madrid busca un entrenador y busca al mejor. No quiero opinar de cómo tiene que hacer las cosas el Real Madrid. Obviamente, la Federación tiene una obligación, la selección es el equipo de todos los españoles y el seleccionador es trabajador de la Federación".



8 - La cláusula de rescisión: "Venimos de una situación económica en la RFEF que no hace falta que explique cuál es. Estamos trabajando a nivel de patrocinio, con otras entidades para que la Federación tenga del orden de unos 20 millones de euros más de lo presupuestado este año. Lo de los dos millones pasa a un segundo o un tercer lugar, aún siendo una cantidad muy importante. Hay otra cuestiones, otros valores que tenemos que transmitir y en ese sentido hemos actuado en conciencia y con toda la responsabilidad".



9 - Comparecencia sin Lopetegui: "El entrenador también ha querido despedirse de los jugadores. Hay muchos lazos de cariño ahí y es un momento duro. Ahora toca que rememos todos juntos pero en lo que no nos podemos equivocar nunca es en los criterios ni en cómo tenemos que hacer las cosas".



10 - Llamamiento a la afición: "Tenemos que pensar que de aquí a dos días hay un partido importantísimo. Pido a todos los españoles que sienten la selección que se enfunden la camiseta, que animen y apoyen al equipo, que va a hacer todo para sacar el mejor resultado".