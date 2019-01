La votación del "Brexit" inicia su cuenta atrás con mucha incertidumbre

Llega la hora de la verdad para el acuerdo de Brexit que ha negociado la primera ministra Theresa May y la Unión Europea. La votación del texto en el Parlamento británico está prevista que sea en la noche de este martes y todo parece indicar que será rechazado.



La incógnita, de momento, es saber por cuanto votos perderá May. Si se cumplen todos los pronósticos, el documento suscrito con Bruselas no será respaldado este martes, lo que abrirá una serie de opciones sobre qué hacer a partir del miércoles.



May, a escasas horas de someter su plan al escrutinio del Parlamento, ha prometido que reaccionará "rápidamente" ante el resultado. Los socios de Gobierno del Partido Conservador, el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) han confirmado en la mañana del martes su "No" al texto. Además de los 10 diputados norirlandeses, las quinielas apuntan a que al menos 100 diputados tory se sumarán a la oposición para rechazar el acuerdo.



Con un Parlamento polarizado y un país cada día más dividido, los grupos de presión, a favor o en contra del proceso de divorcio, han planteado protestas a las puertas del palacio de Westminster, donde se llevará a efecto la votación para tratar de presionar a los legisladores.

Posibles escenarios

En el supuesto de que May lograra dar la vuelta a las encuestas y el Parlamento optara por el "SI", el camino a seguir sería el más sencillo.



Se abriría así un escenario en el que el Parlamento Europeo también ratificaría el texto y Reino Unido saldría de la UE el 29 de marzo con una "hoja de ruta" clara sobre la mesa para la fase de transición.



En el supuesto de que haya derrota, pero no sea por un amplio margen, permitiría a May volver a Bruselas en busca de nuevas "garantías" para sumar los apoyos necesarios en una hipotética segunda votación parlamentaria. En el supuesto de que esta opción se imponga por un amplio margen, la primera ministra también podría escuchar muy cerca cómo resuenan los tambores de guerra contra su liderazgo, incluso con la amenaza de adelanto electoral.