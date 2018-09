La especulación cambia el corazón de Lisboa

"Esto es el paraíso". Con estas palabras, acompañadas de unas bellas imágenes de playas vírgenes próximas a Lisboa, la cantante Madonna se ha convertido en el mejor reclamo para atraer a los extranjeros a la ciudad europea de moda, que cambia su cara, y hasta su corazón, dominada por la especulación.



"Esto es Portugal. Esto es el paraíso", proclamó Madonna el martes en una conocida red social, junto a unas imágenes, grabadas con un dron, en la que cabalgaba con sus hijos en el exclusivo balneario de Comporta, a una hora de Lisboa.



No es la primera vez que la cantante estadounidense, que reside en un palacete en la capital lusa, presume de las bondades de Portugal, que sufre una profunda transformación de la mano del turismo y la inversión extranjera.



Un cambio que es más profundo en ciudades como Lisboa y Oporto, sometidas a una mayor presión especulativa que ha disparado el precio de la vivienda y ha obligado a miles de portugueses a abandonar el centro y trasladarse a áreas periféricas más baratas.

This Is Portugal........This is Heaven 🐎🐎🐎 Try and Catch Me! Thank you Jose Ribeira for this b-day gift!! 🎉🌈🎂! #comporta #lisbon #portugal 🇵🇹♥️ pic.twitter.com/DThAr2M40n