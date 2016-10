Al menos 108 muertos en Haití tras el paso del huracán Matthew

Al menos 108 personas murieron en Haití por el paso del huracán Matthew, que golpeó fuertemente el país el martes, informó hoy el ministro de Interior, François Anick Joseph.



Una evaluación parcial de los daños ocasionados por el ciclón, indica que más de 20.000 viviendas resultaron severamente afectadas, de acuerdo con los datos suministrados por el funcionario.



En una rueda de prensa junto al presidente interino, Jocelerme Privert, y el primer ministro, Enex Jean Charles, Joseph afirmó que el fenómeno causó una "catástrofe" en el sur, y que las informaciones de las que disponen son parciales porque en algunas zonas de esa región no hay comunicación.



Por su lado, Privert aseguró que a partir de ahora los ministros saldrán por todo el país para asistir a los afectados.



"Mi corazón está con todas las víctimas. Queremos decir a las víctimas que el Gobierno hará todo lo que pueda para asistirlas", aseguró.



A su turno, Enex Jean Charles dijo que toda la ayuda internacional que se reciba debe ser coordinada por el Gobierno.



"Invitamos a las organizaciones no gubernamentales y a los países que quieran ayudar a colaborar con nosotros", concluyó.



El impacto del huracán Matthew en Haití obligó ayer a las autoridades electorales a aplazar los comicios generales que estaban programados para el próximo domingo.



El presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), Leopord Berlanger, dijo en rueda de prensa que "por ahora no podemos garantizar la distribución de los materiales (electorales) en todo el país", por lo que la próxima semana anunciarán la nueva fecha de los comicios, cruciales para la estabilidad política y social de esta nación.