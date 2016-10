Se reanudan los combates y bombardeos a Alepo tras 72 horas de tregua

Tras el final de la tregua de 72 horas en la ciudad de Alepo (norte de Siria), los combates y bombardeos se reanudaron hoy en la urbe, en la que no entró ayuda humanitaria ni fueron evacuados enfermos o heridos durante el alto el fuego, pese a que había sido diseñado con ese fin.



En esta jornada se registraron nuevos bombardeos aéreos y de artillería sobre los barrios del este de la localidad, controlados por los rebeldes, como Al Sukari, Al Ameriya y Al Mashad, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Durante la madrugada, poco después de que expirara la tregua humanitaria que entró en vigor el jueves, los aviones de guerra golpearon los barrios del suroeste de Alepo, escenario de combates entre la oposición armada y las fuerzas del régimen sirio.



Por su parte, las facciones rebeldes lanzaron cohetes sobre los barrios de Al Hamadaniya y Nuevo Alepo, ubicados en el oeste de la ciudad y bajo control de las autoridades.



Si bien la pausa humanitaria hizo disminuir los niveles de violencia en Alepo -sobre todo los bombardeos del régimen y de la aviación de su aliado, Rusia- la ayuda humanitaria no pudo llegar a los habitantes de los barrios rebeldes, cercados por el Ejército desde julio pasado.



Allí, "la situación va de mal en peor", tanto el acceso a bienes de primera necesidad como a la asistencia sanitaria, aseguró a Efe el activista Mohamed Jaled en una conversación telefónica desde el interior de la urbe.



"La llegada de suministros es muy escasa, las reservas de harina y de combustible son casi inexistentes. Actualmente las familias reciben una cuota de alimentos cada tres días", detalló.



Jaled añadió que muchos enfermos y heridos fallecen por la falta de medicamentos y destacó que también escasea la leche para los niños, cuyo precio se ha multiplicado por cinco o seis veces.



"Dentro de un mes, afrontaremos en Alepo una situación aún peor, cuando se agoten totalmente las escasas reservas", advirtió el activista.



Las organizaciones humanitarias no pudieron llevar ayuda a Alepo los pasados tres días, debido a la falta de seguridad y garantías por parte de los bandos beligerantes.



Asimismo, ni la ONU ni la Cruz Roja pudieron llevar a cabo las evacuaciones médicas que tenía previstas durante la "pausa", al no disponer ni de esas garantías ni de facilidades para hacerlo.



La pausa humanitaria entró en vigor a las 08.00 hora local (05.00 GMT) del jueves, después de que la aviación rusa y el Ejército sirio suspendieron los bombardeos y disparos de artillería dos días antes para facilitar la evacuación de los civiles.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que tanto los efectivos gubernamentales como los grupos rebeldes impidieron la salida voluntaria de los civiles, mientras que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció que los yihadistas estaban bloqueando la salida de los residentes y la entrada de ayuda.



Por su parte, medios oficiales sirios afirmaron que un número indeterminado de combatientes rebeldes había abandonado la mitad oriental de Alepo a través del corredor creado por las autoridades para tal fin.



Hoy, ambos bandos regresaron a las trincheras y los combates volvieron a estallar entre el Frente de la Conquista del Levante (antiguo Frente al Nusra) y facciones islámicas rebeldes, y las fuerzas gubernamentales en los barrios de Seif al Daula, Al Ameriya y Saladino, y en las áreas residenciales de Proyecto 1070 y Proyecto 3.000.



Según activistas, las tropas del régimen y sus aliados se disponen a lanzar una nueva ofensiva sobre Alepo, y el Ejército ha desplegado unos 2.000 efectivos de las fuerzas especiales y blindados en las afueras al norte de la ciudad.



Por su parte, la agencia oficial de noticias siria, SANA, informó de que las tropas recuperaron el control de la base del Batallón de las Fuerzas del Aire, en el suroeste de la provincia de Alepo, después de "eliminar a terroristas" que se habían infiltrado en ella.



Mientras, medios de comunicación rusos informaron de que el Ejército sirio, apoyado por milicianos libaneses del grupo chií Hizbulá, lanzó una ofensiva contra las posiciones de los yihadistas en el sur de Alepo y reforzaron sus posiciones en colinas estratégicas desde la que se avistan los barrios meridionales de la capital provincial homónima.



Moscú advirtió el sábado de que no prolongaría automáticamente la pausa humanitaria, tal y como había indicado la ONU, y hoy dio comienzo de nuevo a los bombardeos sobre la segunda ciudad de Siria, que se disputan los rebeldes y el régimen desde el verano de 2012.