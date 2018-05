Basura enfrente de un local

Este es el desastre madre que tenemos todos los días, de lunes a sábados, frente al comercio Orsmovil de Verín. Estamos cansados de reclamar por la cantidad de basura que tenemos enfrente, por no hablar de la gente que pasa a tirar la basura y ni se molestan en abrir los contenedores que tenemos, que están separados por orden: tres de ellos son de residuos orgánicos, uno de envases ligeros, uno de papel, uno de vidrio y dos más grandes que son de papel.

Escribo porque no sabemos qué hacer. Nosotros siempre tenemos la puerta de la tienda abierta y no sabéis el olor que desprende. Pero nada... avisas al Concello y ni siquiera se molestan en venir a verlo. Estamos cansados, hartos y muy enfadados con todo esto. Pedimos que se vigile un poco más estos contenedores, que apliquen multas si hace falta, porque vemos en primera persona a gente que viene con su saco de basura y lo deja en el suelo. Que se mire más por la calle y que se dejen de poner multas innecesarias. Que miren por lo que tienen que mirar.