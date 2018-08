Calle peatonal no para todos en Celanova

¿Dónde hay una calle peatonal que no genere polémica? Salvo raras excepciones, en ningún lado. En la villa de Celanova no iba a ser menos. Y como ejemplo lo que ocurre con la calle San Roque, donde unas vallas impiden el paso a los vehículos y también casi a los peatones, sobre todo quienes tengan movilidad reducida y tengan que desplazarse en silla de ruedas o lleven carritos de bebé. Pero a esas horas no pueden pasar vehículos, ¿por qué siempre hay alguno? Si hay excepciones, ¿para qué queremos las vallas?