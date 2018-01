Camas de urgencias entre las consultas de la Residencia

La apertura del nuevo hospital en Ourense no ha venido a solucionar para nada la falta de camas en el Complexo Hospitalario, en una época en la que con una población mayor y envejecida no deberían haber cerrado plantas de la antigua Residencia tan a la ligera. Es tal la saturación en Urgencias que tuvieron que abrir un hospital de día en la tercera planta de la vieja Residencia Sanitaria, lo que provocó que el personal de enfermería estuviera agobiado y los enfermos incomodísimos. Además, al estar en un sitio de consultas, la gente de la calle tiene que pasar por entre las camas para acudir a las citas. Una situación tercermundista. Y menos mal que la Consellería de Sanidade de la Xunta había advertido la pasada semana que tenían a todo su personal al 100%, aumentando la plantilla para esta época del año en la que prevé el pico de la onda de gripe. Pues a Ourense parece que no llegaron estos refuerzos.