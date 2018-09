En la rúa do Cuco nos encontramos ante esta situación. La acera llena de ramas y de hierbas que no dejan pasar a los peatones. Algunos tendremos que bajarnos de la acera o mancharnos los pantalones con las hierbas. Facilitar la movilidad de los peatones no es algo que sólo afecte a los vecinos del centro, en los barrios también hay que preocuparse de ello.¡Limpien la acera!