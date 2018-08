O cabaceiro situado nos xardíns a carón da Ponte Vella de Ourense é un vivo exemplo do escaso respeto que ten certas persoas pola arte, a cultura e a historia do povo, pois o único ó que acoden alí é emporcallalo, así coma o seu entorno, que o deixan todo cheo de lixo. Pero a este incivismo hai que sumarlle o errático funcionamento do servizo municipal de limpeza, que acode alí de vez en cando, máis cedo ca tarde.