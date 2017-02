Los nudos de la cinta parecen difíciles de quitar

Desde que el Concello de Ourense cerró el Xardín do Posío el día del temporal de viento, retiraron las cintas para cerrar el recinto, pero parece que a los encargados de retirarlas les resultó sumamente difícil deshacer el nudo en la verja, porque rompieron la cinta y ahí se quedó. A eso le llamo yo "ser vago de c...", por no pararse ni un par de minutos en desahacerlo o, si cabe, cortarlo. Por poco se queda mal y se deja afeando el recinto.