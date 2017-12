Los peores contenedores, junto a la Guardia Civil

Aunque parezca que la imagen está tomada de un punto limpio, dado que estos contenedores de basura no se encuentran en condiciones para realizar su cometido, nada más lejos de la realidad. En lugar de tenerlos jubilados y estar también todos ellos en la basura, la concesionaria del servicio de recogida de basuras de Ourense parece que los va acumulando en esta explanada en las inmediaciones de la Comadancia de la Guardia Civil, en Santa Mariña. Será porque allí viven y trabajan personas abnegadas y que no son muy dadas a protestar, pero ello no quita que haya que reconocer que parece un agravio comparativo con el resto de ciudadanos. Aunque en el resto de la ciudad, tampoco andan muy sobrados en este asunto.