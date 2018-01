No hay rincón de la ciudad en el que los pintamonas no dejen su cochambrosa firma, les da igual que sea una puerta, una cristalera o la pared de una casa. Su estupidez no tiene límites y de ella tampoco se salvan los monumentos históricos como el Puente Romano de Ourense, lo que demuestra además su incultura y nulo interés por un patrimonio que es de todos.