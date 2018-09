Reclama al Concello por una caída en Ervedelo

El mal estado de una baldosa en la calle Ervedelo provocó que tropezara y cayera al suelo, dejando maltrechas mis rodillas, junto a la baldosa. Por ello, presenté una reclamación ante el Concello de Ourense, la cual transcribo a continuación: "Ás dúas e media da tarde na rúa Ervedelo a altura da parafarmacia O Bouxo, caín de bruces debido a unha baldosa que está totalmente levantada. Teño as mans e os xeonllos totalmente doloridos. Solicito a inmediata reparación dese tramo de acera para non causar perxuicios maiores ós cidadáns. Onte tocoume a min pero hoxe pode ser outra persoa. Aproveito para queixarme do mal estado da vía pública de toda a zona do Couto".