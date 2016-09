Rejillas en lugar inadecuado en el Pabellón de Os Remedios

Los bañistas del pabellon de Os Remedios, tenemos que soportar cada vez que vamos, los aires que emiten estas rejillas sobre nuestros cuerpos mojados, tanto en el recinto de las piscinas, como en duchas y vestuarios. En la última obra realizada en la piscina de 25 metros, cambiaron las antiguas rejillas por otras que emiten el aire directamente a la gente que pasa por ese pasillo y a los que estan nadando, que la mayoría ya evitamos esa primera calle para no pasar frío. He estado en mas piscinas de Galicia y no he visto eso. Increíble.