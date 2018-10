Na foto adxunta podemos ver como a xente non se complica moito a vida a hora de deixar o seu coche aparcado. O propietario deste vehículo decidiu, nin corto nin perezoso, subilo coche a acera e deixalo ahí. Isto sucedeu na zona do Campus ao carón do Edificio Politécnico. Esta é a educación que algúns cidadans teñen e o pouco respecto por ter unha cidade máis organizada.