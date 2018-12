Boborás pone en valor sus puentes históricos medievales

El arqueólogo Jorge Lamas ultima el proyecto de recuperación de otros cuatro puentes medievales del municipio de Boborás. Datan de los siglos XIV y XV, aunque según explicó el experto "as pontes foron sometidas a arranxos posteriores que as modificaron". El principal problema radica en la abundante vegetación, en que "as raíces métense nas xuntas das pedras e eso desestabiliza a estructura, por iso é necesario limpar para facer un diagnóstico por se hai despois que reforzar", añadiendo que "no informe que hai que remitir a Patrimonio xa se detallará o estado de cada unha".

Se trata de Ponte da Cruz, que cruza el río Avia; Ponte Vella dePazos, en el río Arenteiro; y Parada de Cameixa y Porto Pereira, del Viñao. Todas son peatonales, excepto la última por la que aún circulan vehículos.

El proyecto, encargado por el Concello de Boborás, es una continuación del trabajo iniciado este año a través de la Mancomunidade Turística Terras do Avia, gracias a una subvención de la Dirección Xeral de Turismo, que permitió recuperar los puentes de Ponterriza, Ponte Vella de Brués y Castro Cavadoso. La concejala de Cultura, Patricia Torres, pretende con esta nueva intervención, prevista para el 2019, "completar o que se refire a pontes históricas, todas elas de orixe medieval e de gran valor patrimonial, segundo os expertos, e que xa están catalogadas no PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) de Boborás". Así, la concejala añade que la intervención consistirá "na limpeza da vexetación existente nas pontes, as árbores do redor e o cepillado da pedra, co obxectivo de deixar á vista diferentes símbolos como marcas de canteiro e figuras de santos". El proyecto incluye la colocación de un panel interpretativo en cada una de ellas. "A última actuación tivo unha grande acollida entre os veciños", señaló Patricia Torres.

Una inversión de 40.000 euros

La recuperación de los cuatro puentes costará en torno a los 40.000 euros, que solicitará el Concello de Boborás a la Consellería de Cultura y Turismo, acogiéndose a la línea de subvenciones que cubre este tipo de intervenciones. Para ello, también tendrá que solicitar las correspondientes autorizaciones de Patrimonio y de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

La concejala de Cultura, Patricia Torres, espera conseguir el apoyo económico y tramitar los permisos en el próximo año, para ejecutar seguidamente los trabajos.

En el 2018, a través de las Mancomunidade Turística Terras do Avia se acondicionaron, también bajo la dirección de Jorge Lamas, los puentes de Ponterriza, Brués y Castro Cavadoso, en Boborás; el de San Clodio, en el municipio de Leiro; y el de Prexigueiro, en Ribadavia.