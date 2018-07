Presentación este luns da LVI edición da Festa do Pulpo

Este luns presentouse a LVI edición da Festa do Pulpo do Carballiño, que conta co apoio de Turismo de Galicia , unha das 4 festas de Interese Turístico Nacional que teñen este recoñecemento na provincia de Ourense e que se celebrará o segundo domingo do mes de agosto.

A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, participou na rolda de prensa de presentación desta celebración, acompañada do alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e do vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández.

Díaz Mouteira puxo en valor a importancia desta festividade á que cualificou "como un dos mellores expoñentes do potencial enogastronómico da comunidade galega. A enogastronomía e as festas son dous dos recursos diferenciadores aos que presta especial atención a nosa Estratexia do turismo 2020, e tamén dous dos elementos que definen esta festividade, polo que desde o Goberno galego traballamos intensamente no seu impulso e promoción”.

Na súa intervención, a máxima representante do Goberno galego en Ourense subliñou o esforzo de Turismo de Galicia para diversificar a oferta turística polas catro provincias galegas e poñer en valor o enorme atractivo da provincia de Ourense que, segundo Díaz Mouteira, é “un dos motores do turismo de Galicia como o demostra que foi a provincia galega cunha mellor evolución nos cinco primeiros meses deste ano, fóra da tempada estival, avanzando nos obxectivos de desestacionalización”.

Así apuntou que neste período a provincia recibiu máis de 138.000 viaxeiros, un 10% máis que en 2017 que realizaron preto de 250.000 noites. O turismo rural contribuíu a este crecemento, achegando un 26% máis de visitantes aloxados.