Prosiguen los impagos en la Mancomunidade de Carballiño

Varios trabajadores de la Mancomunidade de Concellos do Carballiño aseguraban este lunes que siguen sin cobrar, a pesar de las manifestaciones recogidas por este periódico del presidente, Manuel Cerdeira, de que el problema quedaría resuelto este lunes (por ayer). Y es que, sin querer entrar en la polémica ni en un cruce de declaraciones con los afectados, el pasado viernes el presidente de la Mancomunidad dijo que se trataba de un problema puntual que se solventaría el lunes.

Los trabajadores "non reciben ningún ingreso dende a nómina do mes de outubro. Por recibir, tampouco se recibe explicación algunha ou desculpa... simplemente esperar porque non se sabe", señalan los afectados, quienes viendo la gravedad de la situación, tampoco cuentan con cobrar la paga extraordinaria de Navidad. Según relataron a este periódico,"iso tampouco sería a primeira vez que pasa coa actual presidencia. A xestión do ente está sendo pésima, incluso hai quen pensa que debería dimitir", aseguran los trabajadores, al tiempo que reclaman "unha boa xestión económica, a precisamos de verdade!".

La tensión en el seno de la Mancomunidade de Concellos do Carballiño va en aumento, tal y como reconocen los propios empleados, al producirse desigualdades entre ellos. "Algúns empregados tampouco están a cobrar desprazamentos, mentres outros si. De seguir así a cousa, vai ir a peor", enfatizan.