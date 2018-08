"Queríamos mostrar un objeto común desde dos perspectivas diferentes y que sean personales"

A Casa Aberta de Maside acoge hasta el próximo día 28 la exposición "Da foto ao debuxo", una iniciativa que busca dar dos perspectivas diferentes a un mismo objeto, de la mano de la fotógrafa Merçé Domínguez y del dibujante Felipe Bardelás. En sus paredes se visualizan 44 piezas, 22 realizadas con una cámara y otras 22 con lápiz y papel, cada una de ellas con un trasfondo personal. Esta muestra estará disponible de lunes a viernes, desde la 19,00 horas hasta las 21,00 horas, y los sábados y domingos desde las 12,00 horas hasta las 14,00 horas. Sus autores han hablado de cómo nació esta exposición, del significado que esconde y de cómo se puso en marcha.

¿Cómo surgió esta idea?

Felipe: La idea surgió tomando un café, de sobremesa. Fue para motivarnos para seguir trabajando en lo que nos gusta. También por pensar y experimentar un poco, hacer cosas diferentes, ver cómo nos quedaría esto, en qué cosas nos fijaríamos cada uno de los dos a partir de un punto común.

Merçé: Sí, tomando un café y charlando. A veces las mejores ideas surgen así. A mí me gustan los dibujos de Felipe y decidimos probar mezclando los talentos de los dos sin una temática cerrada.

¿El resultado final os sorprendió o era lo que esperabais?

Felipe: La verdad es que esto siguió una evolución propia. Merçé me facilitó mucho el trabajo y el resultado es una forma de ver cómo fue la selección de las fotos y cómo con un dibujo se pueden expresar cosas muy distintas, porque es más personal, es como escribir. No es un proceso premeditado, es algo natural.

Merçé: A mí el resultado final me encanta, no me esperaba que quedase tan bien la contraposición de la fotografía con el dibujo, los dos puntos de vista.

¿Qué se puede ver en esas 22 imágenes?

Felipe: La esencia está en que, en lugar de hacer una fotografía o un dibujo de algo conocido, turístico, nos hemos centrado en mostrar cosas llamativas pero que suelen pasar desapercibidas, como graffitis, dibujos en las aceras. Los paisajes no son como las fotografías que estamos acostumbrados a ver.

Merçé: Es como llevarte un recuerdo que no sea la típica postal. Hay un poco de todo, todas son especiales. Las hice viajando por Galicia y Portugal, zonas que tienen significado para mí. Algunas son muy emotivas, incluso a veces si hablo me hacen llorar.

¿Qué ha sido lo más gratificante de esta iniciativa?

Felipe: Cada dibujo para mí es como un viaje, una vez que te pones con el, te adentras en lo que quieres plasmar. Con algunos me costó más reflejar lo que se sentía, es gratificante cuando al final lo consigues.

Merçé: Para mí ver que el resultado final es mejor de lo que esperaba. Pensé que el espacio no se adaptaría bien a lo que queríamos mostrar.

De todas estas piezas, ¿cuál es la que consideráis vuestra favorita?

Felipe: No me gustaría sincerarme con eso porque es una forma de contaminar la visión de los demás. Hay alguna que me gusta pero son duras, como una en la que se ve la entrada del sanatorio de Toén abandonado, con una maleta y ropa tirada en la puerta.

Merçé: Son muchas, claro. Me gusta mucho la de los castaños, la de la portería... No podría elegir una sola.