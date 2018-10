La valedora avisa al alcalde de Maside de que su actitud podría considerarse "hostil"

La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha advertido al alcalde de Maside, el socialista Celso Fernández, de que su actitud, al no enviar información a la institución vinculada con una queja vecinal, "podría ser considerada hostil y entorpecedora".



Así consta en un escrito remitido a los promotores de una iniciativa popular local (IPL) suscrita por 771 vecinos, quienes manifestaron en su día su voluntad de "participar en un asunto público" y en la que propusieron que se debatiese en el pleno el rechazo a una instalación de incineración de neumáticos en un monte vecinal mancomunado.



En el comunicado que acompaña el escrito, remitido a los medios, los promotores de la iniciativa aseguran que ya han puesto en conocimiento del Consistorio su voluntad de participar en este debate en los términos de la ley reguladora de bases del régimen local, y que recientemente solicitaron a la Secretaría del Ayuntamiento la emisión del informe preceptivo de legalidad.



"Tras casi tres años de no tener constancia de que haya sido emitido este informe es momento de vencer los impedimentos que obstaculizan el ejercicio de un derecho fundamental de 771 personas", subrayan.



Asimismo, lamentan "la lentitud y todos los obstáculos" que se están encontrando "en el desarrollo del libre ejercicio de un derecho fundamental", al tiempo que se reafirman en que están convencidos de que "no se pueden conculcar los derechos fundamentales de los ciudadanos" y advierten de que "no dudarán en promover la acción de la justicia si fuese necesario".