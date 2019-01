El PP ribadaviense critica el abandono de Ventosela

El grupo municipal del Partido Popular de Ribadavia presentó una moción para ser debatida en el pleno de este mes de enero solicitando que se lleve a cabo una actuación de reforma integral de diferentes calles de la localidad de Ventosela. Para los populares está localidad se encuentra en un estado de abandono absoluto como consecuencia directa de la dejadez del gobierno municipal.

Según el portavoz del grupo popular, César Fernández, "o estado no que se atopa a Plazuela, a rúa Quinteiros, a rúa Palleiros e a rúa Portela desta localidade de Ventosela, son unha mostra inequívoca do abandono absoluto ao que ten sometido o goberno de Ribadavia a esta e outras localidades do concello, obviando totalmente as necesidades e demandas dos veciños desta localidade".

Urgencia

Fernández señaló que "é inadmisible que o goberno local manteña sometida á localidade de Ventosela a este estado de abandono, e cremos que se debe acometer de xeito inmediato unha actuación de reforma e mellora destas rúas de Ventosela para rematar, dunha vez por todas con esa situación de esquecemento histórico desta localidade".