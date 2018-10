Tres acusados de distribuir droga en Ourense defienden su inocencia ante el juez

Tres acusados de distribuir sustancias estupefacientes en la ciudad de Ourense han defendido este martes su inocencia ante el magistrado, durante la primera sesión oral celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense.

Uno de los imputados, que conducía el vehículo interceptado por la Policía en el que se localizaron 395,6 gramos de cocaína y 520 euros en metálico, ha asegurado que desconocía que portaba sustancias estupefacientes en el automóvil y que el dinero se correspondía con la pensión de sus padres, que había sacado del banco esa misma mañana.

Asimismo, ha declarado que desconocía que en su buhardilla estuvieran guardadas dos bolsas de supermercado que contenían 13 paquetes de medio kilo y cinco de un kilo de resina de cannabis, ya que éstas pertenecían, ha dicho, a otro de los acusados, al cual le ofreció el sitio para albergar este material sin conocer que se trataba de droga. El otro procesado ha negado este extremo.

Los otros acusados, hasta un total de seis, que están acusados de distribuir droga en distintos puntos de Galicia, han negado su implicación en la trama de tráfico de drogas, a excepción de uno de ellos, que ha declarado haberle entregado a tres de los imputados la droga que posteriormente fue transportada en el vehículo interceptado por la Policía.

Alusiones a la Operación Zamburiña

El letrado de la defensa de uno de los acusados ha apuntado que la Sala no está "en la realidad de saber si los hechos son ciertos o fueron provocados" y ha aludido a la Operación Zamburiña, en la que Fiscalía acusa al exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Ourense y a dos agentes de esta unidad de mantener "una colaboración simbiótica con personas dedicadas al tráfico de sustancias nocivas para la salud".

"Nuestros representados, a lo mejor, actuaron en grado de frustración o en grado de tentativa y no de comisión; no se sabe quién es el informante de la Policía en la Operación. Podría ser un delito provocado", ha apuntado.

En este sentido, otro de los letrados de la defensa ha asegurado que hay grabaciones telefónicas que constan en la Operación Zamburiña en las que se contradice la declaración de los agentes en el caso que se juzga en la Audiencia Provincial.

Fiscalía no ha considerado las aclaraciones previas de los letrados porque dicha Operación "no ha sido juzgada" y "los acusados tenían idea de delinquir, por lo que no se puede tratar de un delito provocado".

Petición de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal solicita para los seis acusados 87.000 euros de multa y una pena por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y por un delito de drogas que no causan grave daño a la salud de cuatro años de prisión para cuatro de ellos, tres años para el quinto --al que se le aplica un atenuante por confesión-- y seis para el sexto de los imputados --al que se le aplica un agravante de reincidencia--.

Según señala Fiscalía en su escrito de acusación, tres de los acusados --uno de ellos condenado en noviembre de 2010 a tres años y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas-- "venían ejecutando puestos de común acuerdo al menos desde el año 2014 actos encaminados al tráfico de drogas tóxicas", tanto cocaína como hachís, para su "distribución en la ciudad de Ourense".

En este sentido, el Ministerio Público asegura que estos tres imputados recibieron en un bar de Mos (Pontevedra) el 27 de diciembre de 2014 un "paquete envuelto en bolsas de plástico" entregado por otros dos acusados, el cual fue ocultado por los primeros "detrás del panel de control del sonido y calefacción del vehículo" de uno de ellos antes de emprender el viaje de vuelta a Ourense.

El automóvil en cuestión fue interceptado por agentes de la Policía en las cercanías de la ciudad de Ourense "cuando los acusados regresaban por la autovía A-52". En él se encontró un paquete que resultó ser 395,6 gramos de cocaína con una pureza del 52,46 por ciento y con un precio en el mercado de 29.089,97 euros, así como 520 euros en metálico en poder del conductor.

En base al escrito fiscal, dicha sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud localizada en el vehículo había sido entregada con anterioridad a los otros dos acusados por el sexto de los imputados en la causa.

Distribución de hachís

Asimismo, Fiscalía asegura que uno de los dos acusados de entregar la cocaína en un bar de Mos a los otros dos imputados "se dedicaba también a la distribución de hachís", de manera que, "con anterioridad a estos hechos, había proporcionado a dos acusados distintas cantidades de esta sustancias", que éstos "guardaban en la buhardilla sita en Ourense" propiedad de uno de estos últimos.

Tras un registro realizado en este lugar, los agentes se incautaron de dos bolsas de supermercado que contenían 13 paquetes de medio kilo y cinco de un kilo de una sustancia que, una vez analizada, resultó ser 10.688,7 gramos de resina de cannabis con un valor en el mercado vendida por gramos de 58.782,35 euros, así como una báscula y sustancia para cortar la cocaína. El imputado procedió de forma voluntaria a informar sobre lo guardado en su buhardilla y facilitó el acceso.

Además, el acusado de distribuir hachís, en marzo de 2015, después de que los agentes de la policía le dieran el alto mediante el uso de señales luminosas y acústicas para que parara el vehículo en el que viajaba por las calles de Vigo, realizó una maniobra "evasiva" e "inició la fuga siendo interceptado en la Avenida de Madrid, colisionando con otros vehículos y emprendiendo la huida a pie, siendo finalmente detenido", destaca el Ministerio Fiscal.

Una vez efectuado el registro en el vehículo, los policías encontraron en el asiento delantero del acompañante 8 paquetes plastificados en forma de bellota que resultaron ser 4.105,6 gramos de resina de cannabis con un valor en el mercado de 22.950,30 euros vendida por gramos, así como un trozo con forma de bellota que resultó contener 6,255 gramos de resina de cannabis con un valor de 34,96 euros, tres teléfonos móviles y 355 euros. Las sesiones orales continúan este miércoles y jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense.