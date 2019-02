La alcaldesa de Parada causa baja en el PSOE

La actual alcaldesa socialista de Parada de Sil, Yolanda Jácome, comunicaba este viernes por la mañana a la dirección del PSdeG en Ourensu baja como militante, "logo de que os compañeiros da agrupación local de Parada de Sil decidiran que non debía ser eu quen optara á reelección encabezando a candidatura socialista como era o meu desexo e como tiñamos acordado dende o pasado mes de xuño, como resultado de catro anos de fructífera xestión para o concello", según subraya en un escrito.

Afirma sentirse "profundamente defraudada pola falla de argumentos que xustifiquen o cambio de posición a través dunha decisión non consensuada, xunto co escaso interés amosado polo secretario provincial do partido, Rafael Rodríguez Villarino, a analizar con equidade a situación creada", así como la "explícita falla de apoio á miña persoa, déixanme sen alternativa razonable e lévanme a pechar a miña etapa no PSdeG, como lle aconteceu a outros compañeiros en varios concellos da provincia".

Todo apunta a que liderará la candidatura del PP en las próximas municipales. Este mismo rumor ha llegado a la agrupación socialista de Parada de Sil, donde llevan días escuchando que Yolanda Jácome está montando la candidatura del Partido Popular a las próximas municipales en el Concello, al tiempo que mantiene su puesto como regidora del municipio por el PSOE, algo que, aseguran, les parece "poco ético", a la espera de que se confirme en los próximos días si estos rumores son o no reales.